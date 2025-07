Vecinos de la colonia Morelos en Torreón viven pesadilla por tormenta

“El agua arrasó con todo. Los niños sobrevivieron de milagro gracias a que mis vecinos lograron sacarlos por el techo. Mi hija de siete años gritó pidiendo ayuda y ellos la escucharon. Ahora nos quedamos sin nada y nuestra casa se está derrumbando”, relató Edna Meza, vecina de la colonia Morelos, en el poniente de Torreón, donde las lluvias desbordaron el arroyo que cruza la zona y provocaron graves inundaciones.

La pesadilla para la familia Meza, compuesta por tres mujeres y dos niños pequeños, comenzó la tarde del jueves, tras la intensa lluvia que azotó la ciudad, especialmente el sector poniente donde está su vivienda. Edna es madre de una niña de siete años y un niño de tres, y comparte la casa con su hermana y su madre.

“Estaba en el trabajo cuando mi mamá me llamó para decirme que el agua estaba muy fuerte y empezaba a filtrarse. No me preocupé porque en otras ocasiones hemos pasado por esto. Ella cuidaba a mis niños, pero tiene un pie fracturado. Cuando intenté llamarla de nuevo ya no respondió. Llamé a mi hermana y tampoco pudo comunicarse con ella. Nos salimos del trabajo, y al llegar vimos que el agua se había llevado todo. Pero gracias a Dios mis niños y mi mamá estaban bien, gracias a mis vecinos”, comentó Edna.