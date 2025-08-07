Estilo de vida

¿Vas a viajar en avión?, conoce el método para llevar solo lo necesario en el equipaje de mano

¡Optimiza tu maleta y ahorra tiempo! Este es el método que te permite viajar ligero.

Prepara tu equipaje de mano de manera inteligente, con pocas prendas y sin cargar de más. [Pexels]

EL SIGLO DE TORREÓN

Viajar en avión es una experiencia que no todos disfrutan, la razón, preparar el equipaje. Si eres de quienes no saben cómo viajar ligero, quizá debas probar un sencillo método para llevar solo lo necesario en tu equipaje de mano. Se trata del método 5-4-3-2-1, ¿habías escuchado sobre él?

¿En qué consiste el método 5-4-3-2-1?

El método 5-4-3-2-1 te permite hacer las maletas de una forma sencilla y eficaz. Este consiste en llevar un número limitado de prendas y accesorios, que sean versátiles y fáciles de combinar entre sí para crear diferentes atuendos.

Elige estratégicamente las prendas para tu viaje.[Pexels]
Para ello es necesario contemplar:

  • 5 prendas superiores: Playeras, blusas o camisas.

    4 prendas inferiores: Pantalones, faldas o shorts.
    

    3 pares de zapatos: Un par cómodo, uno más formal y otro deportivo.
    

    2 prendas externas o vestidos: Chaquetas, suéteres o vestidos, dependiendo del clima y la ocasión.
    

    1 accesorio relevante: una bufanda o pañuelo, un sombrero, un cinturón.
    

Aunque el tipo de prendas pueden variar dependiendo de las actividades que vayas a realizar en tu viaje o el clima del destino que vayas a visitar. 


De acuerdo con los expertos, el método 5-4-3-2-1 permite realizar hasta 60 combinaciones distintas y puede ser perfecto para viajes de 7 a 10 días. Eso sí, recomiendan elegir tejidos ligeros, resistentes a las arrugas y sin estampados


Opta por prendas con colores neutros y al menos 2 acentos que conviene entre sí. Telas como el poliéster de buena calidad y el nylon son ligeras y resistentes, Si buscas prendas frescas, recurre al lino, siempre y cuando tengas una plancha a la mano, si no elige rayón o viscosa. 

Otros tips para organizar la maleta de mano y viajar ligero


Para viajar ligero también puedes recurrir a otros trucos como utilizar bolsas contenedoras, enrollar la ropa en lugar de doblar o aprovechar el espacio dentro del calzado para guardar otros artículos como los calcetines. Así no solo ahorrarás espacio, también tiempo en el aeropuerto y disminuirás el riesgo de perder tu equipaje.


               
               


               

               
               

               
               
               
Prepara tu equipaje de mano de manera inteligente, con pocas prendas y sin cargar de más. [Pexels]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
