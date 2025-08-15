¿Un YouTuber mexicano que es criticado en redes sociales por usuarios de la India?

Virales Viral Virales Cirugías Estéticas La Casa de los Famosos 2025

Oscar Meza

Un choque de culturas en Instagram sorprende internet

BETO GOITIA

El pasado 5 de agosto el influencer lagunero Oscar Meza, conocido por su canal de YouTube “La Capital”, subió un post a Instagram en donde se le ve en la ciudad Adolfo Gonzáles Chaves, provincia de Buenos Aires, Argentina.

En la publicación se ve a Oscar en Frigorifico Chaves S.A, un negocio que se especializa en la producción y procesamiento de carne y productos cárnicos, por lo que en el post podemos ver fotos del ganado y los procesos que realiza la empresa con la carne. 

publicación de Oscar Meza en Instagram.
publicación de Oscar Meza en Instagram.

¿Por qué Oscar Meza está siendo criticado en redes sociales?


Varios días después, el 14 de agosto concretamente, la publicación del creador de contenido se empezó a llenar de comentarios negativos hacia su persona

Estos comentarios son de parte de usuarios indios, que ven el consumo de la vaca como una ofensa, debido a su religión el hinduismo, donde ven a este animal como algo sagrado, incluso en países como India o Nepal el consumo de la carne de vaca o de otros productos de su procedencia está estrictamente prohibido por la ley. 


Los comentarios negativos hacia Oscar son muy variados, desde el emoji de enojo en repetidas ocasiones hasta cosas más graves como amenazas hacia su persona o maldiciones deseándole un mal karma




¿Cuál fue la respuesta de Oscar Meza y su comunidad? 


Por su parte Meza ha tomado esta “funa” con humor, al igual que sus seguidores, ya que el contenido del mencionado siempre ha girado en torno a la elaboración de distintos platos donde la carne es el ingrediente principal. 

Entre los comentarios podemos encontrar algunos muy ingeniosos, criticando la higiene de la comida callejera en India o ciertas costumbres dentro del hinduismo mal vistas por el resto del mundo. 






Está claro que en nuestro mundo hay distintas culturas y por ende ambos “bandos” solo pueden ver la realidad que los rodea y si quisiéramos buscar un responsable de todo esto podríamos señalar al propio Instagram que por su algoritmo los usuarios indios se cruzaron con la publicación de Oscar Meza.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Oscar Meza La Capital Youtube Instagram funa México India Hinduismo Argentina

               


¿Un YouTuber mexicano que es criticado en redes sociales por usuarios de la India?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx