¿Quién es la aficionada de Santos Laguna que se hizo viral en redes?

Una publicación en las redes del conjunto Guerrero llamó la atención respecto a una fiel seguidora de Santos Laguna.

En esta ocasión, la atención recayó en una aficionada de Santos Laguna que, sin proponérselo, se convirtió en protagonista de una de las publicaciones oficiales del club y posteriormente se viralizó.

La imagen fue captada durante el partido entre los Guerreros y las Chivas, cuando el equipo lagunero compartió en redes sociales un carrusel de fotografías para mostrar el ambiente en el Estadio Corona.

Sin embargo, la mayoría de los usuarios pareció quedarse con la primera imagen de las fotografías, en la que aparecía la aficionada, lo que derivó en una gran cantidad de comentarios, reacciones y con ello, se hizo tendencia.

¿Quién es la aficionada de Santos Laguna que se viralizó en redes?

Así se supo que se trata de Estefany Caballero, médico internista y seguidora de Santos Laguna, quien ha mostrado su apoyo al club en distintas ocasiones a través de sus redes sociales donde lejos de ser una aficionada circunstancial, ha dejado claro que su vínculo con el equipo es constante y desde hace tiempo.

Tras la viralización de su imagen, su cuenta de Instagram pasó a registrar más de 135 mil seguidores, cifra que sigue en aumento, dicho crecimiento se dio después de que su momento en el Territorio Santos Modelo circulara en redes como Facebook o "X".

Además de su profesión médica, Caballero comparte en su cuenta momentos relacionados con su vida personal, así como su perfil muestra fotografías en partidos y apoyando a Santos, también lo hace con viajes y otros eventos sociales a los que ha acudido.

Como dato curioso, no es la primera vez que la aficionada se vuelve viral en redes, para eso nos remontamos al partido entre Santos y Toluca del Apertura 2024, ocasión en la que las cámaras de televisión la enfocaron y se dio a conocer su existencia.