Qué canal transmite en vivo el Cruz Azul vs Santos: Jornada 5 de la Liga MX | Apertura 2025

Los Guerreros tendrán su duelo ante la Máquina este fin de semana como visitantes

La Liga MX reanuda sus acciones este fin de semana, turno de que Santos intente sacar otros tres puntos en calidad de visitante.

Cuatro jornadas ya se fueron del Apertura 2025 mientras Pachuca es el único equipo en la tabla general que mantiene un paso perfecto, Jaime Lozano logró despejar las dudas de los aficionados por lo menos durante las primeras jornadas mientras Tigres acecha a los Tuzos con una jornada pendiente ante Chivas.

'Javier ya decidirá', entrenador de Santos sobre posibilidad de Carlos Acevedo en la Selección Mexicana

El desempeño del guardameta lagunero fue reconocido en su último partido contra Chivas

Mientras tanto, Cruz Azul comenzó a cosechar victorias tras dos jornadas consecutivas empatando ante Mazatlán y Atlas correspondiente, no obstante, uno de los jugadores clave para los recientes triunfos ha sido Ángel Sepúlveda, quien actualmente es líder de goleo con cinco anotaciones en su haber.

Cruz Azul vs Santos Laguna: Horario y transmisión para el Apertura 2025


Al día de hoy, los Guerreros se encuentran en la séptima posición de la tabla general con 6 puntos, seis goles a favor y cinco en contra, de manera que intentarán salir triunfantes de su próximo compromiso en la Ciudad de México y ascender posiciones en la clasificación del Apertura 2025.


Fecha: sábado 16 de agosto de 2025


Hora: 7:00 PM


Estadio: Ciudad de los Deportes


Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX+


Cruz Azul vs Santos Laguna: Posibles alineaciones para la jornada 5


Cruz Azul


Kevin Mier, Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi, Jeremy Márquez, Mateusz Bogusz, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, José Paradela, Carlos Rotondi y Ángel Sepúlveda.


Santos Laguna


Carlos Acevedo, Edson Gutiérrez, Bruno Amione, Kevin Balanta, José Abella, Javier Guémez, Fran Villalba, Aldo López, Jordan Carrillo, Ramiro Sordo y Bruno Barticciotto.


               
               


               

               
               

               
               
               
