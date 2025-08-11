'Javier ya decidirá', entrenador de Santos sobre posibilidad de Carlos Acevedo en la Selección Mexicana

Deportes Fútbol Mundial 2026 Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna

El desempeño del guardameta lagunero fue reconocido en su último partido contra Chivas

EL SIGLO

Santos Laguna consiguió la victoria en su más reciente partido contra Chivas en el Corona.

Los Guerreros consiguieron su segunda victoria en casa y en el Apertura 2025 luego de que Santos venciera por la mínima a las Chivas comandadas por Gabriel Milito, el anotador del solitario gol de la noche estuvo a cargo de Bruno Barticciotto, quien desde los once pasos venció al "Tala" Rangel.

Sin embargo, uno de los jugadores que más se robó los reflectores fue Carlos Acevedo, el guardameta lagunero fue parte clave para que Santos amarrara los tres puntos en el Corona tras atajar un penal a Alan Pulido y salvar a los Guerreros de que el marcador se empatara en diversas ocasiones.

"Tenemos un portero fantástico", Francisco Rodríguez aplaude a Carlos Acevedo

Las atajadas de Acevedo captaron el interés de analistas, tal y como David Faitelson, quien candidateó al portero nacido en Torreón para llegar a la Selección Mexicana, asimismo el entrenador de los Guerreros, Francisco Rodríguez, aplaudió su esfuerzo señalando que tienen un portero "fantástico".


"Es nuestra obligación como cuerpo técnico, sacarle el rendimiento a cada uno de ellos (jugadores) y Carlos ha hecho hoy un partido fantástico como el resto del equipo, estando en momentos importantes como el penalti, pero repito, tenemos un portero fantástico y es lo que queremos mantener en las 13 jornadas que quedan, de él y los demás".


"Javier ya decidirá", técnico de Santos habla sobre posibilidad de que llegue a la Selección Mexicana


Rodríguez Vílchez tocó el tema sobre una posible oportunidad de que Carlos Acevedo llegue al combinado nacional, asegurando que sus atajadas hechas y sus futuras actuaciones podrían hacer pensar a Javier Aguirre de incluirlo en una convocatoria.


"Con respecto a la Selección, bueno... mi amigo Javier (Aguirre) ya decidirá pero lógicamente Carlos va a hacer méritos de aquí en adelante para por lo menos ponérsela difícil".



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Santos Laguna Carlos Acevedo

               


