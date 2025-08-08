Ismael Govea concluye su ciclo con Santos Laguna oficialmente

Un jugador de los Guerreros se despidió oficialmente del club la noche de este viernes.

Los resultados negativos que ha tenido Santos en las últimas dos jornadas del Apertura 2025 y la Leagues Cup ha despertado la preocupación de los aficionados que esperaban un cambio "notable" en la plantilla verdiblanca.

Si bien, Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, señaló que habían "cerrado filas" con respecto a próximos refuerzos de los Guerreros, los cambios en la plantilla continúan y dieron a conocer la salida de Ismael Govea, quien fungía como defensa del club.

Ismael Govea deja de ser Guerrero

La noche de este viernes, las redes sociales de Santos Laguna publicaron un comunicado corto relacionado a la situación del defensa Ismael Govea en el equipo, donde se informó que se decidió terminar el contrato del jugador a partir de hoy.

"Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de finalizar su vínculo contractual con el jugador Ismael Govea a partir del día de hoy".

Govea llegó a Santos Laguna proveniente de Atlas en 2020, en 2022 fue cedido un año a los Xolos de Tijuana y regresó con los Guerreros en 2023.

Su paso por el conjunto lagunero careció de protagonismo, pues el defensa veía una titularidad irregular así como pocos minutos en la cancha, estas son sus estadísticas tras toda su estadía en Santos.

65 partidos jugados

partidos jugados 4,430 minutos disputados

minutos disputados 0 goles

goles 2 asistencias

asistencias 9 tarjetas amarillas

Señalan que Ismael Govea no habría querido continuar en Santos

La salida de Ismael Govea llega luego de que se viralizara un rumor que apuntaba a que el defensa ya no quería continuar en el club lagunero.

Según la página "Guerreros Internacional", Govea habría dicho en el hotel de concentración en Seattle su deseo de abandonar el club con las siguientes palabras.