Deportes Santos Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX Algodoneros del Unión Laguna

Santos Laguna

Ismael Govea concluye su ciclo con Santos Laguna oficialmente

El defensa se despide del conjunto verdiblanco tras un comunicado del equipo

Ismael Govea concluye su ciclo con Santos Laguna oficialmente

Ismael Govea concluye su ciclo con Santos Laguna oficialmente

EL SIGLO

Un jugador de los Guerreros se despidió oficialmente del club la noche de este viernes.

Los resultados negativos que ha tenido Santos en las últimas dos jornadas del Apertura 2025 y la Leagues Cup ha despertado la preocupación de los aficionados que esperaban un cambio "notable" en la plantilla verdiblanca.

Si bien, Aleco Irarragorri, presidente de Santos Laguna, señaló que habían "cerrado filas" con respecto a próximos refuerzos de los Guerreros, los cambios en la plantilla continúan y dieron a conocer la salida de Ismael Govea, quien fungía como defensa del club.

Ismael Govea deja de ser Guerrero

La noche de este viernes, las redes sociales de Santos Laguna publicaron un comunicado corto relacionado a la situación del defensa Ismael Govea en el equipo, donde se informó que se decidió terminar el contrato del jugador a partir de hoy.

"Club Santos Laguna informa que ha tomado la decisión de finalizar su vínculo contractual con el jugador Ismael Govea a partir del día de hoy".


Govea llegó a Santos Laguna proveniente de Atlas en 2020, en 2022 fue cedido un año a los Xolos de Tijuana y regresó con los Guerreros en 2023.


Su paso por el conjunto lagunero careció de protagonismo, pues el defensa veía una titularidad irregular así como pocos minutos en la cancha, estas son sus estadísticas tras toda su estadía en Santos.


    

  • 65 partidos jugados
    • 

  • 4,430 minutos disputados
    • 

  • 0 goles
    • 

  • 2 asistencias
    • 

  • 9 tarjetas amarillas
    • 



Señalan que Ismael Govea no habría querido continuar en Santos


La salida de Ismael Govea llega luego de que se viralizara un rumor que apuntaba a que el defensa ya no quería continuar en el club lagunero.


Según la página "Guerreros Internacional", Govea habría dicho en el hotel de concentración en Seattle su deseo de abandonar el club con las siguientes palabras.


"Ojalá no lleguemos ni al play-in… mi esposa está embarazada y quiero que se alivie en Estados Unidos, este entrenador es muy estricto y no me va a meter a jugar, aquí se me acaba el contrato y no me renovarán; buscaré equipo en México o en la MLS, como quiera, ya compré casa en Guadalajara y Torreón", a pesar de lo escrito, esto no está confirmado.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Santos Laguna Ismael Govea

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Ismael Govea concluye su ciclo con Santos Laguna oficialmente


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405037

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx