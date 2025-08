¿Bruno Barticciotto a Colo-Colo? Esto se sabe sobre un posible fichaje

El delantero fue protagonista de diversos rumores que lo posicionan en Colo-Colo, equipo histórico de Chile.

Bruno Barticciotto se ganó rápidamente el cariño y apoyo de los aficionados santistas tras su llegada a la Comarca Lagunera, esto debido a los goles que hizo en jornadas tempranas a pesar de no haber debutado desde la primer fecha del pasado Clausura 2025.

Si bien, el delantero de 24 años no se ha encontrado con el gol en el Apertura 2025 y la Leagues Cup, su nombre llamó la atención en Chile luego de que se diera a conocer que el histórico Colo-Colo quiso ficharlo a contrarreloj.

Bruno Barticciotto llama la atención en Chile; Colo-Colo lo busca

El mercado de fichajes en el futbol chileno está muy cerca de terminar, de modo que Colo-Colo tiene específicamente hasta el jueves 7 de julio a las 23:59 horas para registrar un nuevo refuerzo en su plantilla, el conjunto albo se interesó en Barticciotto pero tienen muy poco tiempo para concretar el movimiento.

Barticciotto fue prestado a Santos, si Colo-Colo quiere ficharlo necesita negociar con Talleres de Córdoba (60% dueño de su carta) y con los Guerreros por un préstamo o compra.

A falta de dos días para que se llegue la fecha límite, es poco probable que suceda.

El medio "ADN Radio" señaló que es "casi imposible" que el delantero llegue a los albos y el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, aseguró que Barticciotto no jugará en el balompié chileno ya que Santos no pretende desprenderse del jugador.

"A pesar del interés de Colo Colo, Bruno Barticciotto no jugará en el club. Una alta fuente de Santos Laguna me marca que no tienen intenciones de desprenderse de él", señaló el periodista.

"Eso es egoísta", señala su padre, Marcelo Barticciotto

Su padre Marcelo Barticciotto, el cual es ídolo en Colo-Colo, aseguró que le gustaría verlo jugar en el equipo del cual se convirtió en leyenda, sin embargo, dijo que es "egoísta" orillar a su hijo a tomar otras decisiones.