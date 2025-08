Franco Fagúndez se disculpa tras encare con Kevin Balanta

Al término del último encuentro de Santos contra Seattle se vivió un intenso momento entre el delantero y el defensa de los Guerreros.

Santos Laguna se enfrentó este pasado domingo ante el Seattle Sounders con motivo de la segunda jornada de la Leagues Cup, un duelo que los Guerreros no supieron manejar y sucumbieron a la derrota dos goles por uno en el Lumen Field en Estados Unidos.

El resultado produjo frustración en el cuadro verdiblanco al final del partido, de modo que el mediocampista Franco Fagúndez tuvo un encare con el defensa Kevin Balanta por no despejar el balón para que Santos buscara una oportunidad de gol en los últimos segundos, un gesto que evidenció el sentir de los jugadores ante las derrotas que registran.

Franco Fagúndez se disculpa por sus acciones

En la discusión, Fagúndez se acercó a Balanta y tuvieron un intercambio de palabras antes de que Javier Güémez y otros compañeros llegaran a separarlos.

Esta no ha sido la única vez que los jugadores de Santos han discutido entre sí mismos, pues recientemente en el partido contra Cruz Azul de la Copa del Bienestar, Javier Güémez encaró a Bruno Barticciotto al final del encuentro, una disputa que el delantero chileno aclaró en redes como un momento de "calentura" y "frustración".

Asimismo, Franco Fagúndez utilizó sus redes sociales para disculparse con la afición por lo hecho contra Balanta, esto escribió.

"Hoy con más tranquilidad quería pedir a todo lo que representa Club Santos sobre lo que ocurrió finalizando el partido, empezando por mis compañeros y cuerpo técnico, y a toda la gente que nos hace el aguante siempre".