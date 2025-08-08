Santos vs Chivas: Qué canal transmite la jornada 4 del Apertura 2025 | Liga MX

Deportes Santos Laguna Leagues Cup Leagues Cup 2025 Liga MX Algodoneros del Unión Laguna

Los Guerreros vuelven a la actividad habitual tras ser eliminados de la Leagues Cup

La Liga MX será la prioridad nuevamente de los Guerreros tras el término de su participación en la Leagues Cup.

La Leagues Cup ya avanzó a los Cuartos de Final y solamente cuatro equipos de cada liga pasaron a la siguiente fase, de modo que Santos Laguna y Chivas volverán a priorizar el Apertura 2025 tras su eliminación del torneo.

En lo que respecta a Santos Laguna, el conjunto Guerrero planteó más dudas que respuestas tras su participación de la Leagues Cup, pues los Guerreros se adjudicaron tres derrotas consecutivas con un desempeño cuestionable en la cancha tanto en la defensiva como en el ataque.

Por otro lado, Chivas fue de menos a más, el Rebaño comenzó el torneo con una derrota, posteriormente logró el triunfo en penales y en la jornada 3 venció a Cincinnati para registrar su primera victoria en la historia del torneo, asimismo, los rojiblancos dejaron una buena sensación entre aficionados previo a su compromiso con Santos.

Santos Laguna vs Chivas: Horario y transmisión del Apertura 2025


Disputas entre compañeros, más tarjetas recibidas que goles anotados y fallos garrafales fueron las principales quejas de los aficionados santistas tras la participación de los Guerreros en la Leagues Cup, los verdiblancos necesitan cambiar el "chip" para la reanudación de la Liga MX y Chivas es una gran oportunidad para demostrarlo de locales.


Fecha: domingo 10 de agosto de 2025


Hora: 8:05 pm


Estadio: Corona


Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX+


Santos Laguna vs Chivas: Posibles alineaciones para la jornada 4


Santos Laguna


Carlos Acevedo, Emmanuel Echeverría, Kevin Balanta, Bruno Amione, Haret Ortega, Javier Abella, Aldo López, Javier Güemez, Fran Villalba, Ramiro Sordo y Bruno Barticciotto.


Chivas


Raúl Rangel, José Castillo, Daniel Aguirre, Luis Romo, Bryan González, Richard Ledezma, Érick Gutiérrez, Omar Govea, Roberto Alvarado, Cade Cowell y Alan Pulido.


               
               


               

               
               

               
               
               
Santos vs Chivas: Qué canal transmite la jornada 4 del Apertura 2025 | Liga MX


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
