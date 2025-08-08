Leagues Cup: Así se jugarán los Cuartos de Final entre la Liga MX y la MLS

La primera fase de la Leagues Cup 2025 finalizó, luego de que se disputaran los 54 partidos programados.

Con el nuevo formato del torneo de la Concacaf, las emociones estuvieron a la orden del día en cada uno de los duelos que protagonizaron los clubes de la Liga MX contra los de la Major League Soccer (MLS).

Por parte de los representantes de México, Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla se quedaron con los cuatro boletos disponibles, gracias a que se ubicaron en lo más alto de la tabla general.

Mientras que, de Estados Unidos, Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City se ganaron el derecho a disputar los cuartos de final.

Algunas estadísticas que dejó la quinta edición de la Leagues Cup llaman poderosamente la atención.

Cuatro equipos, entre ambas ligas, se quedaron sin sumar un solo punto en los tres duelos que disputaron: Houston Dynamo, Querétaro, Atlas y Santos Laguna.

Por el lado positivo, Seattle Sounders fue el único que logró sumar los nueve puntos posibles, gracias a que obtuvo tres victorias.

¿Cómo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup?