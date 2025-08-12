Confirman sanción a Corinthians de Brasil por deuda a Santos Laguna

El periodo para que Corinthians pudiera liquidar su deuda expiró y con ello, graves sanciones en su contra.

Malas noticias para el conjunto de Corinthians, pues la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) dio a conocer la grave sanción que enfrenta el equipo brasileño luego de que no se pagara a tiempo la deuda que mantienen con Santos Laguna tras la compra de Félix Torres a principios de 2024 por un valor de 6 millones de dólares.

Ante esto, Corinthians quedó inhabilitado de poder fichar a futbolistas por tres periodos de transferencias, es decir, 18 meses, de modo que en un año y medio no llegará ningún jugador al club a menos si el "Timao" paga el costoso adeudo que mantiene con Santos.

Corinthians sin fichajes por 18 meses; ¿Cuánto le deben a Santos Laguna?

Como anteriormente se señaló, la prohibición ya no tendría efecto si el club brasileño liquida la deuda que asciende a 6 millones 145 mil dólares que los Guerreros exigen, pues Corinthians abonó únicamente el primer pago de cinco bajo una cantidad de 2 millones de dólares.

Asimismo, en recientes días el Tribunal de Arbitraje Deportivo falló a favor de Santos, de modo que se le había asignado un plazo máximo al equipo brasileño para que pagara lo restante, específicamente hasta el último minuto del lunes 11 de agosto, situación de la cual Corinthians era consciente pero no se concretó el pago.

¿Crisis económica en Corinthians? Esto se sabe

Por otro lado, según información de Fox Sports, Corinthians estaría atravesando una grave crisis financiera ya que no han podido concretar ningún refuerzo en el actual mercado de fichajes.

Se supo que el entrenador del "Timao", Dorival Júnior, solicitó mínimo cuatro refuerzos para reforzar la plantilla que compite en la primera división de Brasil, sin embargo, ningún jugador se ha incorporado y la sanción recibida lo imposibilita a partir de hoy.