Liga MX: Así marcha la tabla general tras la jornada 4 | Apertura 2025

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin este lunes, con los tres partidos que quedaban pendientes por disputarse.

La cuarta fecha del naciente torneo tuvo duelos más que vibrantes y quedó marcada por que, en todos, hubo al menos una anotación.

El viernes pasado comenzó la actividad con la paliza (7-0) que los Tigres le propinaron al Puebla en el estadio Universitario.

Durante la jornada sabatina, el América derrotó (1-0) al Querétaro en la Ciudad de los Deportes, el Mazatlán FC y el Tijuana empataron (2-2) en el Encanto y el Atlas perdió (0-3) con el Pachuca en el Jalisco.

El domingo, los Pumas no pudieron ganarle al Necaxa e igualaron (1-1) en el Olímpico Universitario y el Santos Laguna sorprendió (1-0) a las Chivas en el Territorio Santos Modelo.

En el último día de acción de la Jornada 4, el León cayó (1-3) con el Monterrey en el Nou Camp, FC Juárez no pudo (0-2) con el Toluca en el Olímpico Benito Juárez y el Atlético San Luis perdió (1-2) con el Cruz Azul en el Alfonso Lastras.

De esta manera, concluyó la cuarta fecha del Apertura 2025 y quedó definida la clasificación general, donde la lucha cada vez es más pareja.

¿Cómo marcha la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX luego de la Jornada 4?

El Pachuca se mantiene como el superlíder del futbol mexicano, gracias a que ha sumado los 12 puntos que se han disputado hasta el momento.

Dentro de la zona del Play-In (10-7), se encuentran Tijuana, Mazatlán FC, Necaxa y Santos Laguna.

En la de la Liguilla directa (6-1), están América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Tigres y, por supuesto, los Tuzos.