Deportes Liga MX Santos Laguna Algodoneros del Unión Laguna Fútbol Mundial 2026

Liga MX

Liga MX: Así marcha la tabla general tras la jornada 4 | Apertura 2025

Con paso perfecto, Pachuca lidera la Liga MX; Tigres, Toluca y Monterrey siguen de cerca, mientras Querétaro sigue sin sumar

Liga MX: Así marcha la tabla general tras la jornada 4 | Apertura 2025

Liga MX: Así marcha la tabla general tras la jornada 4 | Apertura 2025

EL UNIVERSAL

La Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin este lunes, con los tres partidos que quedaban pendientes por disputarse.

La cuarta fecha del naciente torneo tuvo duelos más que vibrantes y quedó marcada por que, en todos, hubo al menos una anotación.

El viernes pasado comenzó la actividad con la paliza (7-0) que los Tigres le propinaron al Puebla en el estadio Universitario.

Durante la jornada sabatina, el América derrotó (1-0) al Querétaro en la Ciudad de los Deportes, el Mazatlán FC y el Tijuana empataron (2-2) en el Encanto y el Atlas perdió (0-3) con el Pachuca en el Jalisco.

El domingo, los Pumas no pudieron ganarle al Necaxa e igualaron (1-1) en el Olímpico Universitario y el Santos Laguna sorprendió (1-0) a las Chivas en el Territorio Santos Modelo.


En el último día de acción de la Jornada 4, el León cayó (1-3) con el Monterrey en el Nou Camp, FC Juárez no pudo (0-2) con el Toluca en el Olímpico Benito Juárez y el Atlético San Luis perdió (1-2) con el Cruz Azul en el Alfonso Lastras.


De esta manera, concluyó la cuarta fecha del Apertura 2025 y quedó definida la clasificación general, donde la lucha cada vez es más pareja.


¿Cómo marcha la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX luego de la Jornada 4?


El Pachuca se mantiene como el superlíder del futbol mexicano, gracias a que ha sumado los 12 puntos que se han disputado hasta el momento.


Dentro de la zona del Play-In (10-7), se encuentran Tijuana, Mazatlán FC, Necaxa y Santos Laguna.


En la de la Liguilla directa (6-1), están América, Cruz Azul, Monterrey, Toluca, Tigres y, por supuesto, los Tuzos.


    

  1. Pachuca - 12 pts
    2. 

  2. Tigres - 9 pts
    3. 

  3. Toluca - 9 pts
    4. 

  4. Monterrey - 9 pts
    5. 

  5. Cruz Azul - 8 pts
    6. 

  6. América - 8 pts
    7. 

  7. Santos Laguna - 6 pts
    8. 

  8. Necaxa - 5 pts
    9. 

  9. Mazatlán - 5 pts
    10. 

  10. Tijuana - 5 pts
    11. 

  11. Pumas - 4 pts
    12. 

  12. Atlas - 4 pts
    13. 

  13. Chivas - 3 pts
    14. 

  14. Atlético de San Luis - 3 pts
    15. 

  15. León - 3 pts
    16. 

  16. Puebla -3 pts
    17. 

  17. FC Juárez - 2 pts
    18. 

  18. Querétaro - 0 pts
    19. 




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Liga MX Tabla general

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Liga MX: Así marcha la tabla general tras la jornada 4 | Apertura 2025


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405906

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx