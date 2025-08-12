Deportes Santos Laguna Liga MX Fútbol Mundial 2026 Algodoneros del Unión Laguna

Santos se prepara para visitar a La Máquina

Los albiverdes se encuentran motivados por el triunfo conseguido sobre el Rebaño Sagrado el fin de semana.

Humberto Vázquez Frayre

- Los Guerreros comenzarán este martes, su preparación semanal, para visitar el próximo sábado por la tarde-noche en la capital del país, a la Máquina Celeste de la Cruz Azul.

Y es que luego de su sufrida pero valiosa victoria del domingo ante el Rebaño Sagrado el domingo en el Estadio Corona, los dirigidos por el español Francisco Rodríguez, tuvieron un lunes de recuperación.

En sesión vespertina, los albiverdes retomarán sus labores en las instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM). El zaguero central Haret Ortega, fue suspendido por la Comisión Disciplinaria para el duelo ante los cementeros, luego de la doble amarilla sufrida en el choque ante las Chivas del Guadalajara.

Dentro del plano individual, el defensa es el jugador con mayor cantidad de cabeceos en área propia (11), quinto con más duelos 1 vs.1 defensivos exitosos (6), segundo en rechaces (31) y también sublíder con más balones ganados en área propia (14).

El capitán Javier Abella es el quinto futbolista con mayor cantidad de rechaces (28), mientras que el colombiano Kevin Balanta, el de más balones ganados en área propia (14). El arquero Carlos Acevedo, es el segundo guardameta con mayor cantidad de atajadas (12).


Respecto al duelo del sábado a disputarse en el Estadio Olímpico Universitario, se jugará a las 19:00 horas y no a las 21:00 horas, como estaba originalmente programado. El cambio obedece, a cuestiones de índole televisivas.


Será el viernes por la mañana, cuando los verdiblancos cierren preparación, para luego viajar a la Ciudad de México y quedar concentrados en su hotel de concentración, al sur de la capital del país. El regreso está programado para el domingo.


elsiglo.mx