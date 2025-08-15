¿Quiénes eran los youtubers de Toyota World Runners que fallcieron en accidente?

Las autoridades canadienses confirmaron el fallecimiento de los creadores del canal de YouTube Toyota World Runners tras un trágico accidente ocurrido en las montañas de Columbia Británica, el 7 de agosto.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, pareja y apasionados exploradores, contaban con más de 200.000 suscriptores en su canal dedicado a viajes en vehículos Toyota. Perdieron la vida mientras recorrían una remota ruta forestal al norte del valle que conduce al pueblo de Trout Lake.

El siniestro fue reportado por el equipo de rescate Kaslo Search and Rescue (SAR), que localizó el vehículo en una zona escarpada y de difícil acceso. Las condiciones del terreno dificultaron las tareas de búsqueda y recuperación.

Mark Jennings-Bates, gerente del SAR, brindó declaraciones a la cadena CBC, donde confirmó que el accidente ocurrió en un área montañosa. El caso ha conmovido a la comunidad viajera y a sus seguidores en redes sociales.

“Fue en un camino forestal, en las montañas, y bastante al norte en el valle hacia el pueblo de Trout Lake”, detalló Jennings-Bates, quien destacó que la ubicación precisa facilitó las labores de rescate.

Se complico el rescate de sus cuerpos

El comunicado emitido por Kaslo Search and Rescue (SAR), citado por Us Weekly, indica que los rescatistas fueron alertados alrededor de las 7:30 p.m., hora local, sobre un accidente vehicular en una zona de acceso extremadamente complicado.

Según explicó Mark Jennings-Bates, gerente del equipo de rescate, el vehículo en el que se desplazaban Stacey Tourout y Matthew Yeomans se precipitó aproximadamente 200 metros por una empinada ladera, lo que equivale a unos 656 pies de caída.

“Rodaron muchas veces durante el incidente”, explicó

El 11 de agosto, la familia de los creadores de contenido confirmó públicamente su fallecimiento, compartiendo una fotografía de la pareja sonriente, con las montañas de fondo, como homenaje a su espíritu aventurero.