Pepe Aguilar se pelea en redes con quienes critican a Ángela Aguilar tras la entrevista de Nodal

Pepe Aguilar vuelve a subirse al ring de las redes sociales para defender a su hija Ángela Aguilar tras la polémica entrevista que tuvo Christian Nodal con Adela Micha, en su podcast La Saga.

En la entrevista, Nodal reveló cómo comenzó a enamorarse de Ángela, durante la pandemia, época en la que aún salía con Belinda. Lo que avivó las teorías del público sobre el papel que tuvo Ángela Aguilar como la “tercera en discordia” en la relación de Christian Nodal y Cazzu, con quien el cantante de regional mexicano tiene una hija, Inti.

Tras las declaraciones del cantante, varios usuarios inundaron las redes sociales de Pepe Aguilar con comentarios irónicos y llenos de burla, tanto en su contra como con su hija.

Pepe Aguilar vuelve a pelearse con quienes critican a Ángela Aguilar

En una publicación de Instagram, Pepe Aguilar celebró que fue el primer mexicano en presentar su espectáculo con mariachi en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, hace 23 años, y que regresará, pero esta vez acompañado por sus hijos Ángela y Leonardo para ofrecer dos shows bajo el concepto Los Aguilar.

Aunque la publicación cuenta con comentarios positivos, varios usuarios también escribieron otros mensajes aludiendo a la entrevista de Nodal, como:

“con la entrevista de cristian quedaron peor que antes”

“Jajaja pasó de ser respetado a hacer la burla de todo México”

“Boletos de a 1 dólar gente y así vendieron”

“2x1 y quedan debiendo… tan alzada la princesita y ya se dieron cuenta que sin el público no llenan”

“No llena x soberbio, ya no tiene luz, perdieron el encanto”

Pepe Aguilar, lejos de ignorar los mensajes, respondió a algunos como el anterior escribiendo “Me caes bien por argüendera”.

Pepe Aguilar no se quedó callado ante comentarios en sus redes. [Especial]

Algunos seguidores del cantante, continúan apoyándolo y compartiendo mensajes positivos ante la atención mediática. Mientras tanto, la familia Aguilar se prepara para presentarse en el recinto de los Ángeles.

Cabe destacar que los precios de sus boletos para la presentación sí contemplan entradas de 1 dólar, pero para la última sección del recinto; no obstante, los precios alcanzan los 136 dólares en la parte más cercana al escenario. Y los lugares de la sección pool circle, que sería la sección más VIP, están agotados.