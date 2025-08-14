Nodal rompe el silencio y habla de Belinda por primera vez, ¿qué dijo?

En una entrevista reciente, Christian Nodal decidió enfrentar uno de los temas más comentados de su carrera: su romance con Belinda. El artista, conocido por su éxito en la música regional mexicana, rompió el silencio sobre aquella etapa que, según él, cambió por completo la manera en que enfrenta sus relaciones sentimentales.

Aunque han pasado varios años desde su ruptura, Nodal reconoce que la relación con Belinda fue un punto de inflexión. “Fue mi primera relación pública y a partir de ahí, todas se volvieron híper mediáticas”, confesó. El noviazgo, que comenzó en 2020 tras coincidir en un popular programa de televisión, se convirtió rápidamente en noticia en todo el mundo hispanohablante.

Un romance que marcó un antes y un después

Durante la charla, el intérprete recordó cómo las fotos y videos de sus primeras salidas en Guatemala se viralizaron en cuestión de horas. Asegura que los comentarios en redes sociales, muchos de ellos comparando a Belinda con sus parejas posteriores, lo afectaron profundamente. Esa exposición, dice, lo llevó a replantear qué tan dispuesto estaba a mostrar su vida privada.

Más allá de las anécdotas, Nodal habló del desgaste que provocó la atención constante de los medios. Aunque evita entrar en detalles sobre el final del compromiso, sí reconoció que la ruptura fue dolorosa y que le tomó tiempo procesar la experiencia. “Aprendí que no todo lo que brilla es oro”, señaló con firmeza.

El impacto en su presente

Hoy, el cantante asegura que vive sus relaciones con mayor cautela. Su actual romance, según afirma, está protegido de la sobreexposición que sufrió en el pasado. Aun así, no niega que la huella de su historia con Belinda sigue presente en la forma en que se enfrenta al amor.

Para cerrar, Nodal envió un mensaje conciliador: no guarda rencor y respeta el papel que Belinda tuvo en su vida. “Fue una etapa importante, con momentos muy bonitos y otros difíciles, pero de todo se aprende”, dijo, dejando claro que, aunque el capítulo esté cerrado, las lecciones permanecen.