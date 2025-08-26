+ Salud ENFERMEDADES ADULTOS MAYORES VIDA SALUDABLE

Alimentos de México

Tres alimentos de México que pueden ayudar a controlar el colesterol

Pequeños cambios en tu dieta pueden marcar una gran diferencia en tu salud cardiovascular.

Tres alimentos mexicanos pueden ayudarte a reducir el colesterol de forma natural/ Especial

Tres alimentos mexicanos pueden ayudarte a reducir el colesterol de forma natural/ Especial

NEYEN AVILA

El diagnóstico de colesterol alto suele estar asociado a tratamientos médicos prolongados, pero existen alternativas naturales que pueden ayudar a reducirlo.

Según expertos, modificar la alimentación es una de las estrategias más efectivas para mejorar la salud cardiovascular. Incorporar ciertos alimentos en la dieta diaria puede disminuir el colesterol “malo” (LDL) y aumentar el “bueno” (HDL), sin necesidad de recurrir de inmediato a fármacos.

La Fundación Británica del Corazón recomienda reducir las grasas saturadas y aumentar el consumo de fibra y grasas saludables. En México, hay opciones accesibles y nutritivas que cumplen con estos criterios y pueden integrarse fácilmente en la rutina alimentaria.

Tres alimentos mexicanos que ayudan a reducir el colesterol

A continuación, te compartimos tres alimentos comunes en México que pueden ayudarte a controlar el colesterol de forma natural:


    

  • Avena rica en fibra soluble. La avena se une al colesterol en el sistema digestivo y lo elimina antes de que entre al torrente sanguíneo. Es ideal para el desayuno y puede combinarse con frutas como manzana o cítricos. Además, aporta antioxidantes que benefician la presión arterial y la función vascular.
    • 

  • Frijoles y lentejas. Estas legumbres mexicanas son una fuente excelente de fibra soluble y proteínas vegetales. Incluir una o dos porciones diarias puede ayudar a reducir el colesterol y mejorar la digestión. Son versátiles y pueden formar parte de sopas, ensaladas o guisos tradicionales.
    • 

  • Aguacate. Este fruto es rico en grasas monoinsaturadas que ayudan a disminuir el colesterol LDL y elevar el HDL. Además, contiene antioxidantes y nutrientes esenciales para el corazón. Se puede consumir en tostadas, ensaladas o como guacamole, sustituyendo otras grasas menos saludables.
    • 


Los riesgos en el cuerpo por abandonar el ejercicio
VER TAMBIÉN Los riesgos en el cuerpo por abandonar el ejercicio
Haber forzado nuestro cuerpo a hacer ejercicio durante meses y abandonarlo de pronto, puede tener consecuencias fatales

Cambios simples, beneficios duraderos


Además de incorporar estos alimentos, es importante mantener un estilo de vida activo. Realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado por semana, evitar el tabaco y limitar el alcohol son prácticas recomendadas por la NHS del Reino Unido para mejorar el perfil de colesterol.


Con cambios simples en tu dieta, como incluir avena, legumbres y aguacate/ Especial
Con cambios simples en tu dieta, como incluir avena, legumbres y aguacate/ Especial


Estos hábitos no solo impactan en la salud cardiovascular, sino que también mejoran la energía, el control del peso y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. La combinación de buena alimentación y actividad física es clave para lograr resultados sostenibles.

Beneficios de la tapioca
VER TAMBIÉN Beneficios de la tapioca


¿Cuándo conviene hacerse un chequeo?


El colesterol alto no suele presentar síntomas evidentes, por lo que es fundamental realizar controles periódicos. La British Heart Foundation sugiere que personas mayores de 40 años o con antecedentes familiares de enfermedades cardíacas se hagan un examen de colesterol al menos una vez al año. Detectarlo a tiempo permite tomar medidas preventivas y evitar complicaciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de + Salud

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: dieta colesterol alimentos

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de + Salud
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Tres alimentos mexicanos pueden ayudarte a reducir el colesterol de forma natural/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409357

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx