Jacobo Rodríguez

Tras pelea con reportera, alcalde de Piedras Negras, se hace el antidoping, ¿cuál fue el resultado?

Jacobo Rodríguez, Alcalde de Piedras Negras se realiza antidoping en vivo, tras acalorada pelea con reportera en conferencia de prensa.

Alcalde de Piedras Negras se realizó la prueba antidoping junto a gabinete de gobierno. [Especial]

El Alcalde de Piedras Negras; Jacobo Rodríguez, se realizó una prueba de antidoping el día de hoy, jueves 14 de agosto de 2015, tras tener una pelea con reportera el día anterior al ser cuestionado sobre la realización de este estudio.

La prueba antidoping fue realizada en los Laboratorios Zamarrón, con parte del gabinete municipal. El estudio buscaba detectar la presencia de alguna sustancia nociva como: marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas u opioides; no solo en el alcalde, sino también en los responsables de Obras Públicas. Imagen Urbana, Seguridad, Tránsito, Bienestar y el DIF municipal. 

¿Cuál fue el resultado de la prueba antidoping del alcalde de Piedras Negras?

El alcalde de Piedras Negras transmitió en vivo este momento en sus redes sociales, en donde tras 14 minutos de espera, informó los resultados, que concluyeron “nula presencia de sustancias”



¿Por qué alcalde de Piedras Negras se hizo prueba antidoping en vivo?


El alcalde se realizó el examen antidoping luego de que una reportera le preguntara en su conferencia matutina si estaría dispuesto a hacerse la prueba y difundir los resultados. como un ejemplo para otros funcionarios, tras aplicar pruebas antidoping a los bomberos del municipio.


El alcalde visiblemente molesto contestó:




“Nunca vienes a la mañanera y vienes a atacarme hoy. ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que ando drogado ¿Por qué me voy a someter a tu agenda?”.




La periodista contestó que no lo estaba acusando, sin embargo, la discusión se prolongó por casi 4 minutos con un tono elevado durante la conferencia. 



Ese mismo día, más tarde, Jacobo Rodríguez aclaró en un video publicado en sus redes sociales que su reacción se debió a que la periodista mantenía una relación de fricción con él desde hace años y que siempre era atacado por formar parte de Morena y la 4T.



Al reconocer que su actitud no fue la mejor, informó que se haría la prueba antidoping y que también propondría la aplicación de este tipo de pruebas a todos los funcionarios a nivel nacional.

elsiglo.mx