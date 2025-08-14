¿Quién es Jacobo Rodríguez? Alcalde de Piedras Negras que se peleó con una reportera

El actual alcalde de Piedras Negras, el morenista Carlos Jacobo Rodríguez González, se ve bajo polémica luego de que protagonizara una pelea con una reportera durante una transmisión de la Mañanera de dicha localidad.

Y es que durante la emisión en vivo, una reportera le preguntó si estaría dispuesto a hacerse la prueba antidoping para poner el ejemplo, luego de que Rodríguez González señalara que se realizaron varias pruebas a bomberos y personal de otros departamentos municipales.

Sin embargo, el alcalde, de 37 años de edad, no tomó 'a bien' la pregunta realizada por la reportera, reprochándole por qué lo estaba abordando con dicho cuestionamiento.

"¿Nunca vienes a la Mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera? ¿Qué comportamiento has visto tú en mí para que pienses que ando drogado?", replicó Jacobo Rodríguez.

Lo anterior dio pie a una discusión que se extendió unos minutos más, saliendo a relucir nombres de exalcaldes de Piedras Negras.

" Por qué me haces esa pregunta. Le preguntaste eso a Norma, a Claudio, a Purón ", en referencia a tres expresidentes municipales, dos de ellos ya fallecidos.

Tras la polémica surgida en la conferencia de prensa, Jacobo Rodríguez transmitió en vivo el momento en que se sometió a un examen antidoping, obteniendo resultados negativos para todas las sustancias evaluadas.

¿Quién es Jacobo Rodríguez?

Carlos Jacobo Rodríguez González nació el 1 de marzo. Actualmente tiene 37 años y es originario de Coahuila. Aunque su vida personal se mantiene en gran medida fuera del foco público, ha sido protagonista de varios titulares debido a incidentes tanto políticos como personales.

En marzo de 2025 destituyó a su entonces secretario del ayuntamiento, Armando Ignacio García Villarreal, acusándolo de extorsión y de recibir pagos irregulares en el Panteón Municipal. García Villarreal respondió con la acusación de que el alcalde intentó sobornarlo para forzar su salida.

Ese mismo mes, Rodríguez fue retenido en la frontera con Estados Unidos acompañado de una mujer venezolana, un hecho que provocó especulaciones en redes sociales. Él pidió entonces que se respetara su vida privada.

Rodríguez ha destacado en su administración por impulsar medidas estrictas contra el consumo de drogas dentro de la estructura municipal. Bajo su gestión, Piedras Negras se convirtió, según sus declaraciones, en el único municipio de Coahuila que aplica exámenes toxicológicos obligatorios a bomberos y empleados públicos.