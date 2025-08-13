Coahuila Piedras Negras GOBIERNO DE COAHUILA AHMSA Monclova Coahuila

Detención de bombero fue por violencia contra las funciones de seguridad y no por cateo

RENÉ ARELLANO

Luego de que Carlos Jacobo Rodríguez González, presidente municipal de Piedras Negras, dio a conocer la baja de un elemento del Cuerpo de Bomberos del municipio de Piedras Negras, derivada de los cateos registrados durante el pasado fin de semana en la ciudad, este miércoles el comisario de la Policía Preventiva Municipal prácticamente lo desmintió al señalar que la detención fue por otro delito.

"Efectivamente, fue detenido por el delito de violencia contra miembros o funciones de seguridad pública", declaró Cruz Eliud Mercado Ramírez, comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Piedras Negras. El funcionario señaló que, por indicaciones del alcalde, no se permitirá que ningún ciudadano -sea o no funcionario- agreda a elementos de la corporación.

Manifestó que se trata de un caso muy distinto al del cateo, el cual corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila, y dijo desconocer de dónde se obtuvo la línea de investigación que motivó dicho operativo. Mercado Ramírez detalló que la detención del bombero se originó tras una infracción, cuando el implicado se puso agresivo e insultó a los oficiales, lo que derivó en su arresto. Esto contrasta con las declaraciones emitidas por la autoridad local la mañana del martes.

Escrito en: Piedras Negras Bombero Detenido

