Top 10 mejores jugadores extranjeros que han estado en la Liga MX según la IA

A lo largo de la historia del balompié mexicano, existieron nombres internacionales que enaltecieron el futbol mexicano

La Liga MX ha tenido jugadores que dejaron marca dependiendo su posición, su equipo y lo hecho en territorio mexicano.

En toda la historia del futbol mexicano, diversos jugadores han dejado su huella en territorio azteca así como en el respectivo equipo con el que militaron, ya sea por sus atajadas, goles, asistencias, incluso el liderazgo o carisma para remar contracorriente en situaciones complicadas.

La Liga MX tiene actualmente nombres como Sergio Ramos, Sergio Canales, James Rodríguez y Keylor Navas, por lo que usuarios en redes sociales aseguraron que el futbol mexicano se encuentra en su nuevo mejor nivel futbolístico por la "internacionalidad" que le dan a la competencia poco a poco.

Top 10 mejores jugadores extranjeros en la Liga MX según la IA

Los nombres anteriormente mencionados no son los únicos en la historia del futbol nacional en llevarse los reflectores, por lo que la Inteligencia Artificial dio su respuesta tras ser cuestionada por un top 10 de los mejores extranjeros que han pisado la Liga MX, de manera que se desglosan de la siguiente manera.


1.- José Saturnino Cardozo: El mejor delantero extranjero que ha tenido la Liga MX y una leyenda absoluta con Toluca siendo su máximo anotador con 258 goles, según la IA.


2.- Cabinho: El máximo goleador histórico que ha tenido la Liga MX en equipos como Pumas, Atlante y León.


3.- Miguel Marín: El portero que cambió la manera de jugar en México y considerado el mejor guardameta que ha tenido Cruz Azul


4.- Ángel Comizzo: Otro arquero que dejó su huella basada en liderazgo y personalidad con Morelia, León, Necaxa y América.


5.- André-Pierre Gignac: Un histórico moderno de Tigres y el máximo goleador de la institución con 217 anotaciones, el motor del equipo que impulsó una racha de campeonatos.


6.- Carlos Reinoso: Considerado el mejor extranjero que ha tenido América y uno de los mejores volantes que tuvo el futbol chileno.


7.- Alex Aguinaga: El mediocentro ofensivo que se convirtió en la cara del Necaxa durante su época dorada.


8.- Ricardo "Tuca" Ferretti: A pesar de ser más recordado por su etapa como director técnico, en Pumas fue considerado un jugador fundamental e inteligente.


9.- Humberto "Chupete" Suazo: El delantero chileno que se convirtió en el peor miedo de la defensa cuando se enfrentaban a Monterrey, definitivamente un ídolo de los Rayados.


10.-Luis Roberto Alves "Zague": Un delantero de época que es bien recordado en América, el brasileño es uno de los extranjeros más admirados en el club.


               
               


               

               
               

               
               
               
