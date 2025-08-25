Liga MX: Los cuatro partidos imperdibles que le quedan al torneo Apertura 2025

Deportes US Open 2025 Liga MX Santos Laguna Apertura 2025 Boxeo profesional

El calendario del Apertura avanza a velocidad de vértigo y por eso cada partido se vuelve una oportunidad (perdida o bien aprovechada) para avanzar posiciones en la tabla. Sin embargo, aunque todos los partidos sean interesantes, hay cuatro duelos que se destacan en el calendario de los imperdibles.

En este artículo descubrirás cuatro partidos de Liga MX para agendar ahora mismo y que nada interrumpa tu encuentro con el sofá y el mejor fútbol de México. 

Cruz Azul vs. América, un Clásico que marca la pauta

El "Clásico Joven", programado para el sábado 31 de agosto, es más que un partido de fútbol sin más, sino que es un barómetro del poderío capitalino. Por eso, la gente se pregunta ¿A que horas juega el cruz azul?, sabiendo que de acuerdo a la respuesta organizarán su día de una u otra manera.

Jugadores como Uriel Antuna, o el argentino Carlos Rotondi si sigue con su nivel, buscarán desequilibrar a la defensa azulcrema, mientras que la solidez en el arco de Kevin Mier será crucial para contener los embates ofensivos, que no tardarán en llegar, del América.


Por su parte, las Águilas, dirigidas por André Jardine, buscarán replicar el resultado que acaban de tener contra Tigres, donde se impusieron por 3 a 1. Para ello cuentan con futbolistas de la talla de Henry Martín o Julián Quiñones. 


El resultado de este clásico no solo impactará la tabla de posiciones, sino que también podría definir la narrativa de ambas instituciones y ser una fuente incansable de memes, debido a la rivalidad entre ambos.


América vs. Chivas, la madre de todos los clásicos


El "Clásico Nacional" ya tiene su lugar en el calendario de los mexicanos y estaba agendado para el 12 de septiembre, pero su día y horario han sido modificados. 


El partido ahora se jugará el sábado 13 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, recinto con capacidad para poco más de 30 mil aficionados. 


La transmisión estará a cargo de Canal 5 y TUDN, mientras que en streaming se podrá seguir por Vix, Vix Premium, Sky+ e IzziGo. El cambio busca aprovechar la atención mediática del fin de semana deportivo.


Cabe aclarar que este encuentro es más que un mero juego de fútbol, es una confrontación de identidades, la opulencia y el éxito del América contra la tradición y la pureza del Guadalajara. 


Las Chivas, con su filosofía de jugar con puros futbolistas mexicanos, siempre afrontan este partido con un ímpetu extra. Para ellos, es una oportunidad de reivindicar su historia y demostrar que el talento nacional puede superar la dependencia de los cracks extranjeros. 


El rendimiento de jugadores como el "Pocho" Guzmán o Roberto Alvarado será clave para las aspiraciones del Rebaño Sagrado, al tiempo que del otro lado, el América saldrá a la cancha con la presión de confirmar su poderío en el país. 


Tigres vs. Rayados: el Clásico del poderío económico


El Clásico Regio, uno de los partidos más intensos y esperados del fútbol de nuestra liga, ya tiene fecha confirmada para el torneo Apertura 2025. Ese día acontecerá uno de los encuentros que traigan más cola. 


Rayados de Monterrey y Tigres de la UANL se enfrentarán el sábado 1 de noviembre de 2025 a las 19:00 horas (hora central de México).


El Regio será en el Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”. Este choque corresponde a la Jornada 16 y promete ser pívot en las aspiraciones de ambos equipos dentro de la fase regular.


El duelo regio no sólo mueve a Monterrey, sino que capta la atención de toda la Liga MX, ya que es considerado uno de los clásicos más apasionados del país. La intensidad con la que se vive dentro y fuera de la cancha lo convierte en un espectáculo futbolístico que trasciende fronteras.


La transmisión estará a cargo de TUDN en televisión y también se podrá seguir en streaming a través de la plataforma Vix Premium, lo cual garantiza que los aficionados de ambos clubes no se perderán ni un detalle. 


Pachuca vs. Chivas, un duelo de canteras 


El partido entre Pachuca y Chivas tiene su programación un día más tarde del Clásico Regio, por lo tanto los fanáticos deberán hacer espacio en las agendas para dos jornadas seguidas cargadas de emoción. 


Puede que no tenga el glamour de los clásicos, pero este encuentro programado para el 2 de noviembre representa el enfrentamiento entre dos de las mejores canteras de México. 


Pachuca, con su filosofía de formación y desarrollo, siempre pone en la palestra a un equipo con jóvenes hambrientos de triunfo. Chivas, por su parte, se nutre exclusivamente de futbolistas mexicanos, muchos de ellos salidos de su propia cantera. Este duelo es una vitrina para el futuro del fútbol nacional. 


Además, al jugarse en la antepenúltima jornada, es muy probable que este partido tenga implicaciones directas en la clasificación a la Liguilla y, por ese motivo, ambos equipos podrían estar peleando por un lugar o buscando mejorar su posición. Aunque eso, evidentemente, está por verse.


               
               


               

               
               

               
               
               
