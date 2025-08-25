Joaquim Pereira, defensa de Tigres, no jugará ante Santos tras sufrir una conmoción cerebral

Tigres sufrirá una baja en la próxima fecha del Apertura 2025 ante los Guerreros.

Un duelo intenso se vivió en tierras mazatlecas cuando los Cañoneros se enfrentaron como locales ante los Tigres, un partido que terminó en empate y que evidenció diversos errores en la defensa del conjunto dirigido por Guido Pizarro, asimismo, una lesión en el conjunto felino despertó las alarmas para su próximo duelo contra Santos Laguna.

Se trata de Joaquim Pereira, el defensa brasileño que fue retirado del partido tras sufrir un duro impacto en la cabeza contra Nahuel Guzmán, su propio compañero de equipo, la falta de comunicación cobró factura, pues posteriormente se dio a conocer que sufrió de una conmoción cerebral.

Joaquim no recuerda el choque contra Nahuel Guzmán que lo sacó de la cancha

Corría el minuto 32 cuando una serie de rebotes tras un pase largo invadía la parte de la cancha de Tigres, de modo que Nahuel Guzmán salió de su área para rechazar el balón, no obstante, Joaquim corría a gran velocidad de frente a su compañero, por lo que colapsaron y el argentino le propinó un golpe con el hombro en la cabeza que lo dejó tendido en el campo.

Posteriormente y ya en mejor condición, los medios se acercaron para preguntarle sobre su accidente en la cancha, el jugador permanecía en silencio hasta que un periodista lo cuestionó sobre si recordaba algo de su choque contra Nahuel Guzmán, despejando así las dudas con un tajante "no".

Tigres mantiene un dominio reciente contra Santos

La próxima jornada de Santos será justamente contra los felinos, el Estadio Corona será escenario de la fecha 7 del Apertura 2025, y si bien, Tigres no contará con su defensa brasileño, la realidad es que mantienen un amplio dominio ante los Guerreros.

En los últimos 5 partidos disputados entre ambos desde el Clausura 2023, Tigres ha vencido en todas las ocasiones con un marcador mínimo de tres goles, de modo que acumulan 15 anotaciones a favor y solamente dos en contra recibidos por Santos.