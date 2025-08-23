UNA BRAVA VOLTERETA

os Guerreros dejaron ir el triunfo y valiosos puntos en la frontera, al caer en los últimos 2-1 frente a los Bravos del FC Juárez, quienes nunca dejaron de luchar y al final se quedaron con la victoria.

La escuadra albiverde lo ganaba desde el primer tiempo, con solitaria anotación del colombiano Cristian Dájome, en dudosa posición, que luego de ser revisada por el VAR, fue validada como buena, pero al 88', Ángel Zaldívar lo igualó por los chihuahuenses, mientras que Denzell García puso cifras definitivas en el tiempo añadido.

Con la derrota, Santos Laguna se quedó con 6 puntos y acumula cuatro derrotas en el Apertura 2025, tres de ellas como visitantes. El próximo sábado 30 de agosto, reciben a los Tigres UANL en el Corona.

LAS ACCIONES

Los locales buscaron adueñarse del esférico en el arranque del partido. Un participativo Rodolfo Pizarro, buscaba hacer estragos en el área lagunera, que se comportaba a la altura, pese a la ausencia de Haret Ortega, imposibilitado de jugar contra su exequipo, por una cláusula en su contrato.

Con Barticciotto, recién convocado a la selección chilena para los duelos eliminatorios de la Conmebol frente a Brasil y Uruguay, en solitario en el eje del ataque visitante, buscaba alguna oportunidad para inquietar el arco rival.

El andino lo hizo, pero casi en media cancha, cuando con la cabeza por derecha prolongó un balón al colombiano Cristian Dájome, quien se enfiló a gran velocidad ante el área enemigo y definió ante la salida de Sebastián Jurado.

La anotación fue demasiado temprano. Ocasionó que los fronterizos buscaran con insistencia la portería de Carlos Acevedo, que con lances y oportunas intervenciones, evitó la caída de su arco, una y otra vez.

Fue al 15', cuando Pizarro pisó el área por derecha y sacó disparo a primer poste que "El Guardián" desvió a córner. En las jugadas a balón parado, la zaga verdiblanca encabezada por Kevin Balanta y Edson Gutiérrez, se comportaron a la altura, durante casi todo el cotejo.

Al no poder penetrar hasta dentro del área, los Bravos optaron por los bombazos de larga distancia, haciendo que Acevedo volara por los aires una y otra vez, aunque sin nada qué lamentar para la causa santista.

Cuando corría el minuto 36 de iniciado el cotejo, los laguneros tuvieron otra opción, cuando un servicio a segundo poste fue rematado por el también cafetalero Kevin Palacios de cabeza, pero la defensa alcanzó a desviar a tiro de esquina.

Por los locales, el colombiano Homer Martínez estuvo insistente en los disparos desde afuera del área, pero nunca tuvo la puntería necesaria para incomodar a Acevedo.

SEGUNDO TIEMPO

Llegó el complemento y con ella la polémica. En el 48', Amione y Madson forcejearon en los linderos del área verdiblanca por la disputa del esférico, cayendo el delantero, para que el silbante Jorge Abraham Camacho, decretara la pena máxima.

Pero el VAR llamó al silbante y luego de revisar varias veces la jugada, anuló su marcación original. Eso no impidió que los fronterizos bajaran la intensidad, buscando en primera instancia la igualada.

Beto Ocejo sustituyó a "Barti", mientras que Emmanuel Echeverría a Palacios, en las primeras modificaciones del Míster a 20 minutos del final, buscando frescura tanto en el ataque como por la banda izquierda.

En el 81' Aldo López realizó de zurda un disparo lejano que se fue por un costado, mientras que dos minutos después, Zaldívar que había ingresado también como relevo, mandó su testarazo a las manos de Acevedo.

Pero al 88' y 92', vinieron las anotaciones de los Bravos, atacando las espaldas de la zaga santista, que no pudo evitar la caía de su marco, en par de ocasiones. Primero, en un remate de cabeza de Zaldívar tras un servicio por derecha de Homer y luego con el tiempo cumplido, los zagueros chihuahuense se agregaron al ataque, para que Manuel Mayorga habilitara a Denzell García y pusieras cifras definitivas.