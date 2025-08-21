Corinthians lanza nueva oferta a Santos para saldar su deuda millonaria

Se reportó que el club de Brasil se encuentra en negociaciones con Santos para definir una manera de cómo se pueda saldar la millonaria deuda que mantienen con los verdiblancos.

La novela entre Corinthians de Brasil y Santos Laguna aún no llega a su fin, pues luego de que el conjunto del Brasileirao fuera sancionado con tres periodos de transferencia donde no pueden fichar a ningún refuerzo, nueva información sobre una negociación se dio a conocer.

Actualmente la deuda que mantiene el "Timao" con los Guerreros asciende a 6.145 millones de dólares, en dicha cifra se incluye el traspaso de Félix Torres así como multas por retraso, de manera que si Corinthians quiere fichar a un jugador, necesitará liquidar dicha cantidad para deshacer su castigo.

Corinthians presenta nueva propuesta a Santos con respecto a la deuda

Medios de dicho país reportaron que primeramente Corinthians se ofreció a pagar únicamente el 30% de la cantidad total de manera inmediata y el resto en cifras parciales, una oferta que no terminó por agradar en Santos y que fue rechazada.

El equipo brasileño no se quedó de brazos cruzados y mejoró su oferta, ofreciendo el 50% en pago inmediato y la otra mitad en pagos parciales, sin embargo, una vez más no lograron llegar a un acuerdo.

Ante esto, Corinthians sigue sin rendirse y presentó otra propuesta, el 70% de la deuda total como pago de forma inmediata y lo restante en cuotas, una oferta de la cual aún no tienen respuesta pero se espera que en días posteriores se conozca una resolución para formalizar el posible acuerdo por escrito, reportó el medio deportivo "Ge Globo".

Para concluir, según dicho portal, el club se prepara para recibir dos sanciones más de la FIFA, una de 7 millones 373 mil dólares aproximadamente relacionada al futbolista Matías Rojas y otra de poco más de 4 millones 271 mil dólares por el fichaje de Rodrigo Garro de Talleres de Córdoba, una situación financiera que mantiene incómodo al "Timao".