Qué canal transmite en vivo el Juárez vs Santos: Jornada 6 de la Liga MX | Apertura 2025

Santos Laguna visitará tierras fronterizas para medirse a los Bravos de Juárez con respecto a la jornada 6 del Apertura 2025, fecha la cual será inaugurada por ambos clubes.

La Liga MX continúa con su ciclo normal y este fin de semana Juárez y Santos serán los encargados de abrir la jornada 6 del actual Apertura 2025, competencia en la que Pachuca y Monterrey lideran los dos primeros lugares seguidos de Cruz Azul y América, quienes son los únicos invictos del torneo.

En la pasada jornada, los Guerreros visitaron Ciudad de México para medirse ante la Máquina Celeste, el conjunto liderado por Francisco Rodríguez cayó tres goles por dos con 10 jugadores desde la primera parte, Bruno Barticciotto y Cristian Dájome fueron los anotadores en una noche que dejó "buenas sensaciones" en los aficionados verdiblancos.

Por otro lado, Juárez dio un golpe de autoridad en el estadio Akron, los Bravos visitaron Guadalajara y se quedaron con la victoria bajo un marcador de dos goles por uno a cargo de Óscar Estupiñán y Jairo Torres, asimismo, los jugadores del Rebaño Sagrado salieron abucheados de su cancha y por su gente adjudicándose el 16vo lugar de la tabla.

Juárez vs Santos Laguna: Horario y transmisión para el Apertura 2025

A pesar de que los Guerreros han logrado dos victorias en el actual certamen, necesitarán traducir sus duelos en puntos para no quedarse atrás en la carrera por la clasificación a la Liguilla, de modo que Juárez será una oportunidad para seguir escalando puestos.

Fecha: viernes 22 de agosto de 2025

Hora: 7:00 pm

Estadio: Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7, Azteca Deportes Web, Caliente TV y Tubi

Juárez vs Santos Laguna: Posibles alineaciones para la jornada 6

Juárez

Sebastián Jurado, Alejandro Mayorga, Moisés Mosquera, José Manríquez, Denzell García, Homer Martínez, José Rodríguez, Rodolfo Pizarro, Ricardinho, Madson y Óscar Estupiñán.

Santos Laguna

Carlos Acevedo, Bruno Amione, Kevin Balanta, Edson Gutiérrez, Javier Abella, Fran Villalba, Javier Güémez, Aldo López, Cristian Dájome, Jordan Carrillo y Bruno Barticciotto.