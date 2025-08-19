Oficial: Santos Laguna cede a Pedro Aquino a Alianza Lima

Santos Laguna confirmó la transferencia temporal de Pedro Aquino al Club Alianza Lima de Perú, préstamo que tendrá una duración de un año. El mediocampista vistió la playera de los Guerreros desde el Torneo Apertura 2023 hasta el Clausura 2025.

La salida de Aquino se había anticipado luego de que Santos no lo registrara para el Apertura 2025, generando especulaciones sobre su futuro. Diversos clubes, como Sporting Cristal y Corinthians, fueron vinculados con su posible llegada, aunque finalmente fue Alianza Lima el que logró concretar el acuerdo.

El mediocampista llega para cubrir la baja dejada por Erick Noriega, quien se incorporó al Gremio de Brasil, y se espera que participe en lo que resta del Clausura de la Liga 1 de Perú, así como en la Copa Sudamericana. Aunque Aquino mantiene contrato con Santos hasta 2027, el préstamo libera una plaza de extranjero, permitiendo al club verdiblanco reforzar su plantilla.

Durante su paso por Santos, Aquino enfrentó lesiones y limitadas oportunidades de juego, incluida una fractura en la rodilla derecha en marzo de 2024, que lo mantuvo fuera de las canchas entre cinco y siete meses. A pesar de ello, se mantiene en forma entrenando con el plantel Sub-21 de Santos hasta su partida.