Haret Ortega es descartado para el partido de Juárez vs Santos Laguna

Novedades llegan en el conjunto Guerrero, en esta ocasión, anunciaron la baja del defensor para el próximo duelo que tendrá Santos en contra de los Bravos de Juárez este fin de semana.

Este pasado sábado, Santos Laguna se enfrentó a la Máquina de Cruz Azul en calidad de visitantes, un partido que se vivió de manera intensa en ambas partes del encuentro, no obstante, el resultado terminó por favorecer al club de la CDMX bajo un marcador de tres goles por dos, cabe recalcar que los Guerreros jugaban con 10 desde el primer tiempo.

La realidad del partido se vio reflejada en las estadísticas, pues Santos logró solamente tres remates en todo el encuentro, mientras que Cruz Azul hizo la arrolladora cifra de 33 disparos del lado de la cancha que defiende Carlos Acevedo.

Haret Ortega; el ausente en la pasada y próxima jornada

Uno de los ausentes en la defensa Guerrera fue Haret Ortega, quien fue el "sacrificado" en el pasado partido de Santos contra Chivas cuando se fue a los vestidores tras una falta en el minuto 91, de manera que tampoco vio minutos contra Cruz Azul por la sanción de expulsión.

Aunque ya se cumplió el partido de castigo por recibir una tarjeta roja, trascendió que Ortega no estará disponible para el juego entre los Bravos de Juárez ante Santos.

Según Daniella López Guajardo, reportera de Fox Deportes, Haret Ortega tampoco verá minutos contra los Bravos de Juárez debido a que en el acuerdo de su préstamo a Santos, se estipuló que el zaguero no puede enfrentar al equipo del que es procedente.

"Baja confirmada. Haret Ortega no podrá jugar este viernes frente a FC Juárez. En el acuerdo de préstamo entre clubes se estableció que el defensor no podía enfrentar a los Bravos", escribió.

Uno de los mayores problemas que enfrentan los Guerreros son las expulsiones, pues de los últimos 8 partidos que ha disputado Santos, un jugador suyo ha recibido tarjeta roja en 6 ocasiones, siendo Ramiro Sordo quien acumula más, una en la Leagues Cup y otra en el Apertura 2025 contra Cruz Azul.