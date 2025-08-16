Deportes Lucha Libre Santos Laguna Liga MX Junior Asunción 2025 Algodoneros del Unión Laguna

Santos Laguna

Guerreros del Santos Laguna sucumbieron ante Cruz Azul

En el segundo tiempo los laguneros mostraron mejor versión y se vieron recompensados

Guerreros del Santos Laguna sucumbieron ante Cruz Azul

Guerreros del Santos Laguna sucumbieron ante Cruz Azul

VÍCTOR DUARTE GARCÍA

Pese a dar una gran exhibición en la capital, los Guerreros del Santos Laguna sucumbieron 3-2 frente a La Máquina Celeste de Cruz Azul, que jugó con un hombre de más por lapso de 50 minutos tras la expulsión del argentino Ramiro Sordo.

Los dirigidos por Nicolás Larcamón se fueron al frente gracias al golazo de media tijera al ángulo conseguido por Carlos Rodríguez a los 16', pero al 32' el chileno Bruno Barticciotto emparejó la cuenta para la visita, aunque un par de minutos más tarde Ignacio Rivero (34') devolvió la ventaja a los cementeros.

Hasta ese momento, Santos plantaba para a los celestes en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, pero Sordo nuevamente coleccionó una tarjeta roja en este torneo, tras una plancha con ambos pies sobre el chamorro del uruguayo Rivero, que en principio fue marcada como amarilla, pero el VAR intervino para su expulsión al 40'.

Pese a ello, en el segundo tiempo los laguneros mostraron mejor versión y se vieron recompensados cuando Cristian Dájome puso la paridad a dos minutos de comenzado el complemento; a partir de ese tanto, el control pasó totalmente a los jugadores locales, llegando por todos lados para buscar la victoria, llegando en los pies de un "héroe imprevisto".

Al 81', Larcamón optó por realizar un cambio en la delantera y dio espacio al ingreso de Gabriel Fernández, un movimiento que pronto le dio réditos al ser quien marcó el tanto de la diferencia al 83'; en primera instancia, el gol fue anulado por fuera de lugar marcado por el abanderado Jesús Soto, pero el VAR nuevamente intervino para decretar válido el mismo gracias al sistema de vectores para cotejarlo.


Así, los dirigidos por el español Francisco Rodríguez Vílchez se quedaron estancados en seis unidades tras cinco duelos del Apertura 2025, mientras que los cementeros llegan a 11 puntos.


               
               


               

               
               

               
               
               
Guerreros del Santos Laguna sucumbieron ante Cruz Azul


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx