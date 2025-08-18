¿Pedro Aquino ficharía con Alianza Lima de Perú? Esto se sabe

Pedro Aquino no fue registrado en Santos Laguna para el actual Apertura 2025.

Pedro Aquino continúa dando de qué hablar en su actual estadía con Santos Laguna, esto a pesar de que el equipo no registró al mediocampista peruano para su participación en el actual Apertura 2025, lo que despertó rumores sobre su posible salida y diversos nombres estuvieron ligados a su partida, como el Sporting Cristal y Corinthians.

Aunados a los clubes anteriormente mencionados, recientemente se ligó al futbolista peruano con el Alianza Lima, equipo de su país natal al que llegaría luego de una etapa sin protagonismo en el conjunto verdiblanco.

Pedro Aquino le diría "adiós" a los Guerreros para llegar a Alianza Lima

Bajo el contexto de que Santos no tuvo contemplada su participación para la actual edición de la Liga MX, trascendió su posible llegada al Alianza Lima, club el cual sufrió una baja importante tras la partida de Erick Noriega al Gremio de Brasil, dejando así una vacante disponible y que Aquino llenaría para jugar lo que resta del Clausura de la Liga 1 de Perú.

Diversos medios de Perú dieron a conocer la posible próxima incorporación del mediocampista en el equipo dirigido por Néstor Gorosito, esto mientras Aquino se mantiene en forma y al día entrenando con el plantel de la Sub-21 de Santos Laguna.

El mercado de pases para el balompié peruano se cerraba este lunes 18 de agosto, asimismo, el medio "AP Noticias Perú" aseguró que la directiva santista habría negociado exitosa y apresuradamente el acuerdo para dejar ir a Aquino al futbol de Sudamérica.

Aquino llegaría en calidad de préstamo a Alianza Lima

El portal antes mencionado señaló que Aquino llegaría en calidad de préstamo y jugaría lo restante del torneo de Primera División del país, así como posiblemente disputar la Copa Sudamericana.

Si bien, el mediocampista tiene contrato con Santos Laguna hasta 2027, la opción de préstamo hace posible que se abra una plaza de extranjero para abrir paso a un posible refuerzo ya sea en el actual o el próximo torneo.

Cabe destacar que el jugador nacido en Lima ha tenido un paso manchado por lesiones y pocos minutos en la cancha, así como poca contundencia en lo mostrado en el campo de juego.

Su última lesión estuvo registrada en marzo de 2024, el jugador sufrió una fractura en la rodilla derecha, lo que derivó en una intervención quirúrgica y una recuperación que se extendió de cinco a siete meses, provocando que el club verdiblanco perdiera el interés en sumarlo a la plantilla.