'Chatón' Enríquez, ex de Santos Laguna, revela que tuvo adicciones y problemas de salud mental

Jorge “Chatón” Enríquez, exmediocampista que formó parte del oro olímpico en Londres 2012 y que en el futbol mexicano vistió camisetas como la de Chivas y Santos Laguna, habló abiertamente sobre los motivos que lo orillaron a retirarse de manera temprana.

Chatón, quien se retiró a los 32 años y actualmente tiene 34, reconoció que hubo malas circunstancias que lo alejaron del futbol profesional a pesar de haber tenido proyección en su etapa inicial, este surgió en Chivas, pasó por León, Santos Laguna y también Puebla.

Sin embargo, nunca consolidó su carrera profesional tras el título olímpico con la Selección Mexicana en 2012.

"Me refugié en el alcohol, en las mujeres y en todo lo mundano", señala Chatón

En entrevista con el podcast "El RePortero" de Yosgart Gutiérrez, el exfutbolista compartió que atravesó serios problemas de salud mental y adicciones.

El medallista olímpico explicó que durante su carrera no contaba con herramientas emocionales para enfrentar las presiones y que eso lo llevó a conductas destructivas.

“He dedicado mucho esfuerzo a la salud mental, me doy cuenta que estaba en ceros porque seguía siendo ese niño frustrado, con miedo, con ansiedad y no sabía cómo manejarlo, tomé las peores decisiones y traté de fugarme de estas situaciones de la peor manera, porque me refugié en el alcohol, en las mujeres y en todo lo mundano, caí en las redes más oscuras del futbol”, relató.

"Empecé a tener problemas en el equipo, con mi familia...", dice Enríquez

Asimismo, el exjugador señaló que sus decisiones repercutieron tanto en el ámbito personal como profesional.

“Me fue muy mal, empecé a tener problemas en el equipo, con mi familia, personales, con la afición, con la sociedad, las consecuencias son que llega alguien mejor que tú, lo que estuvo en mis manos lo hice muy mal, por ello el retiro prematuro”, expresó.

Chatón confiesa que se intentó quitar la vida en tres ocasiones

Enríquez también reveló que atravesó momentos críticos relacionados con la depresión y que lo orillaron a intentarse quitar la vida tres veces.