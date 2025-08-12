Selección Mexicana disputaría un partido amistoso en Torreón

Trascendió que la Selección Mexicana tendría un partido de preparación de cara al Mundial 2026 y el Estadio Corona sería la sede donde se juegue.

Recientemente se dio a conocer que la Selección Mexicana tendrá un partido amistoso en contra de Ecuador el próximo 14 de octubre como parte de su preparación previo al Mundial 2026, el cual se jugará en territorio mexicano, Estados Unidos y también Canadá.

Los duelos para el combinado Tricolor darán comienzo el próximo septiembre cuando se midan ante Japón en el Oakland Park de Estados Unidos, posteriormente jugarán un amistoso en contra de Corea del Sur en el mismo mes y será hasta octubre cuando enfrente a Colombia y Ecuador, a este último en el Estadio Akron.

Selección Mexicana jugaría ante Uruguay en el Estadio Corona

Aunado al amistoso contra Ecuador, México jugaría en contra de la Selección de Uruguay y Torreón sería la sede de dicho partido.

Según el portal "Mediotiempo", el duelo de México estaría pactado para jugarse en la Fecha FIFA de noviembre, este sería el segundo compromiso que el Tricolor enfrentaría en suelo azteca en este 2025, pues el Territorio Santos Modelo sería la sede para el partido que aún no cuenta con una fecha oficial.

Como dato curioso, el primer partido que reunió al Tricolor en el TSM se llevó a cabo el 11 de octubre de 2011 cuando el conjunto nacional cayó ante la Selección de Brasil dos goles por uno, siendo Ronaldinho, Marcelo y un autogol de David Luiz los anotadores de la noche.

Mientras tanto, el último partido que la Selección Mexicana jugó en la Comarca Lagunera se remonta al 2012, hace más de 10 años, dicho duelo fue contra El Salvador y culminó con la victoria de México bajo el marcador de dos goles por cero.