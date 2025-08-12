Deportes FUTBOL Atlas Selección Mexicana Liga MX Santos Laguna

Selección Mexicana

Selección Mexicana disputaría un partido amistoso en Torreón

Reportan que el combinado Tricolor tendría un duelo este año en el Territorio Santos Modelo

Selección Mexicana disputaría un partido amistoso en Torreón

Selección Mexicana disputaría un partido amistoso en Torreón

EL SIGLO

Trascendió que la Selección Mexicana tendría un partido de preparación de cara al Mundial 2026 y el Estadio Corona sería la sede donde se juegue.

Recientemente se dio a conocer que la Selección Mexicana tendrá un partido amistoso en contra de Ecuador el próximo 14 de octubre como parte de su preparación previo al Mundial 2026, el cual se jugará en territorio mexicano, Estados Unidos y también Canadá.

Los duelos para el combinado Tricolor darán comienzo el próximo septiembre cuando se midan ante Japón en el Oakland Park de Estados Unidos, posteriormente jugarán un amistoso en contra de Corea del Sur en el mismo mes y será hasta octubre cuando enfrente a Colombia y Ecuador, a este último en el Estadio Akron.

Selección Mexicana jugaría ante Uruguay en el Estadio Corona

Aunado al amistoso contra Ecuador, México jugaría en contra de la Selección de Uruguay y Torreón sería la sede de dicho partido.


Según el portal "Mediotiempo", el duelo de México estaría pactado para jugarse en la Fecha FIFA de noviembre, este sería el segundo compromiso que el Tricolor enfrentaría en suelo azteca en este 2025, pues el Territorio Santos Modelo sería la sede para el partido que aún no cuenta con una fecha oficial.


Como dato curioso, el primer partido que reunió al Tricolor en el TSM se llevó a cabo el 11 de octubre de 2011 cuando el conjunto nacional cayó ante la Selección de Brasil dos goles por uno, siendo Ronaldinho, Marcelo y un autogol de David Luiz los anotadores de la noche.


Mientras tanto, el último partido que la Selección Mexicana jugó en la Comarca Lagunera se remonta al 2012, hace más de 10 años, dicho duelo fue contra El Salvador y culminó con la victoria de México bajo el marcador de dos goles por cero.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Selección Mexicana México Uruguay TSM Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Selección Mexicana disputaría un partido amistoso en Torreón


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405932

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx