Revelan interés en Honduras por fichar a 'Choco' Lozano de Santos

EL SIGLO

Otro jugador de Santos podría ver su salida tras nulos resultados en la institución verdiblanca.

Para este mercado de verano, Santos Laguna le dio salida a diversos jugadores de la plantilla como Santiago Muñoz, Anderson Santamaría y el más reciente, Pedro Aquino, no obstante, los cambios en la institución no acabarían ahí, pues el futuro de uno de sus delanteros pendería de un hilo y volvería a su país natal.

Se trata nada más ni nada menos que de Anthony "Choco" Lozano, el delantero Guerrero que llegó en el pasado Apertura 2024 bajo el mando de Ignacio Ambriz, no obstante, desde su estadía este ha disputado 30 partidos, generando 5 goles y una asistencia, números bajos que respaldan su poca productividad en la cancha.

"Choco" Lozano interesa en clubes de Honduras

Ante esto, el periodista Carlos Ordoñez publicó en redes sociales que existen negociaciones e interés en Honduras por traer de vuelta al "Choco", específicamente para el Club Deportivo Olimpia, uno de los 11 conjuntos profesionales de la Liga catracha.

"BOMBA EN LA H. Reinaldo Rueda confirma: hay interés en traer de regreso a Anthony “Choco” Lozano a la Liga Nacional. Negociaciones en marcha. Todo apunta a Olimpia. Rueda lamenta sus lesiones y la situación en Santos Laguna".



Entrenador de la Selección de Honduras lamenta su difícil momento


Asimismo, Reinaldo Rueda, entrenador de la Selección catracha, lamentó la difícil etapa que está viviendo Lozano con Santos, argumentando que quizá debería ir a otro equipo y esperando que tenga un nivel óptimo para las eliminatorias de Concacaf.


"Con el Choco hemos conversado, está pasando un momento difícil, desafortunadamente lo que se pensó con él al venir de España no se dio, no se dieron las condiciones, llegó a un club que quizá no está en su mejor momento (...)  además, quizá deba salir del club, de volver a Europa, en Honduras lo quieren, hemos conversado esa situación".


               
               


               

               
               

               
               
               
Santos Laguna Choco Lozano Anthony Lozano

               


