Toman instalaciones de la Fiscalía de Desaparecidos en Torreón, ante nulos resultados en los casos de larga data

Ante los nulos resultados en las investigaciones que han tenido de sus casos por más de una década, colectivos conformados por familiares de personas desaparecidas acompañados por el Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, “tomaron” de forma simbólica las instalaciones de la Fiscalía de Personas Desaparecidas región Laguna.

La movilización se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzadas, establecido por las Naciones Unidas (ONU) el 30 de agosto.

Sobre la fachada del inmueble, el cual carece de identificación para su fácil localización, se colocaron las fotografías y lonas con las fichas de búsqueda, de aquellas personas que aún no han regresado a casa y de las que no se tiene ninguna pista para su localización pese a que han pasado 15, 18 y hasta 20 años.

“Decidimos realizar esta acción simbólica de cierre de la Fiscalía porque vemos que al menos con las familias que acompañamiento desde hace 15 años, la investigación es nula. Es un cierre simbólico porque decimos, entonces para qué la Fiscalía se encuentra, la principal tarea de la Fiscalía es la investigación y hasta ahorita después de 15 años, 18 en algunos y en otros hasta 20 años, la Fiscalía no ha dado resultados; puede ser que en otros casos más recientes, en algunos casos con otras características, sí han dado resultados, eso no lo negamos pero al menos en los que nosotros acompañamos no tenemos ningún resultado y no se ha hecho una investigación”, dijo María Eugenia Arriaga Salomón, del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

El Centro se ha dedicado a acompañar y asesorar a las familias de las personas desaparecidas en toda la entidad, sobre todo aquellas que forman parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (Funndec- Fundem) “y también algunas otras familias nos han pedido el asesoramiento”.

De acuerdo con Arriaga Salomón, de los casos que ellos han acompañado desde el 2007 y de los cuales no se ha tenido un avance, suman cerca de 600, los cuales se ubican en su mayoría en Saltillo, Torreón, Matamoros, Monclova, Ramos Arizpe y Piedras Negras.

Una de las hipótesis que se tienen en el Centro para los Derechos Humanos y en algunos colectivos sobre la nula respuesta por parte de la autoridad, es que no quiere investigar a sus propios elementos que pudieran haber estado involucrados.

“Nosotros pensamos es que la misma Fiscalía tendría que ir a fondo de quienes estuvieron en aquellos años, y no quieren investigar a ellos mismos. Está medio complicado porque son las mismas autoridades las que tendría que estar ahí dando resultados de ellos mismos, y no lo dan”.

Entonces sí, creemos que se necesita mucha más investigación, no quieren decir, no sabemos en realidad pero los resultados es que no están las personas desaparecidas.