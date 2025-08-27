Gómez Palacio y Lerdo Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos

Solicitan plenarias en La Laguna de Durango

En la más reciente plenaria en Durango capital, no se obtuvieran acuerdos relevantes, ante ausencia de autoridades de primer nivel. (EL SIGLO DE TORREÓN)

GUADALUPE MIRANDA

Familiares de personas desaparecidas solicitaron al Gobierno del Estado de Durango, la celebración de las futuras plenarias en la región Lagunera, luego de que en la más reciente, celebrada en la capital, no se obtuvieran acuerdos de relevancia ante la ausencia de autoridades de primer nivel, hecho que generó molestia entre los participantes.

El encuentro se celebró el pasado jueves en la ciudad de Durango capital, y fue encabezado por el subsecretario de Gobierno ante la ausencia del secretario, Héctor Vela.

De acuerdo con Silvia Ortiz, vocera del grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Vida), dicha plenaria, sería la segunda celebrada en este 2025, la cual fue como cualquier reunión con funcionarios ya que a mitad de la reunión, el funcionario que encabezaba el encuentro dejó el lugar, por lo que únicamente quedaron: el titular de la Comisión de Búsqueda, Carlos Burciaga, así como Claudia Calvo, titular de la Unidad de Desaparecidos, entre otros.

Otro de los detalles que causó inconformidad, fue el tema de los viáticos necesario para el traslado de los familiares a la capital del estado. Por ejemplo, según Ortiz, para la comida de seis personas solo les proporcionaron 700 pesos, cuando en el vecino estado de Coahuila, se les proporciona hasta 600 pesos por cada familiar por cada día que se encuentren en la capital.

Razón por la que el colectivo solicitó que las plenarias se celebren en la región, a fin de evitar el traslado y que ello pudiera representar incluso un gasto para ellos.


Por otra parte, Ortiz comentó que en esa misma semana, se realizó la búsqueda en el ejido Las Lagartijas, municipio de Gómez Palacio, como se había establecido con las autoridades, ante una serie de hallazgos ubicados en un primer operativo.


"Únicamente se localizaron casquillos", dijo Ortiz, descartando así la presencia de restos humanos.



               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx