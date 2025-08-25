Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

Tormenta tropical

Todos los datos sobre la tormentas tropical que podría afectar a México

Autoridades monitorean la evolución de la posible tormentas tropical que impactaría en las costas de México.

Autoridades vigilan la posible tormentas tropical que podría impactar en costas de México/ Especial

Autoridades vigilan la posible tormentas tropical que podría impactar en costas de México/ Especial

NEYEN AVILA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un sistema de baja presión ubicado en el océano Atlántico presenta condiciones favorables para convertirse en una tormentas tropical en los próximos días. Los modelos de trayectoria indican que este fenómeno podría acercarse a la península de Yucatán, elevando la alerta en varias regiones de México.

Especialistas señalaron que, aunque aún es temprano para confirmar el impacto directo en México, la vigilancia debe mantenerse debido a los cambios que suelen presentar las tormentas en etapas tempranas de desarrollo.

Posibles efectos en México

De intensificarse, la tormentas tropical podría traer lluvias torrenciales, descargas eléctricas y ráfagas de viento en estados del sureste de México como Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco. También existe la posibilidad de afectaciones en el Golfo de México, donde comunidades pesqueras y turísticas deben estar preparadas ante cualquier aviso de protección civil.

Lluvias podrían refrescar a La Laguna este lunes
VER TAMBIÉN Lluvias podrían refrescar a La Laguna este lunes
Conagua advierte sobre inestabilidad atmosférica y pide precaución ante posibles encharcamientos en Torreón y la Comarca Lagunera

La temporada de ciclones en México suele extenderse hasta noviembre, por lo que las autoridades insisten en reforzar medidas de prevención. El SMN recomendó a la población mantenerse informada a través de comunicados oficiales y evitar difundir rumores sobre la evolución de la tormentas.


Aunque todavía no se define el alcance de este fenómeno, la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja en conjunto con los estados costeros de México para garantizar planes de evacuación y refugios temporales en caso de ser necesarios.


Lluvias intensas y vientos fuertes amenazan a México ante la formación de una tormentas tropical/ Especial
Lluvias intensas y vientos fuertes amenazan a México ante la formación de una tormentas tropical/ Especial


Este tipo de tormentas recuerdan la vulnerabilidad de México frente a fenómenos naturales, especialmente en regiones turísticas donde los efectos de lluvias y vientos pueden impactar directamente en la economía y el transporte.

Lluvia frustra cuarto juego entre Algodoneros y Charros en Jalisco
VER TAMBIÉN Lluvia frustra cuarto juego entre Algodoneros y Charros en Jalisco
El juego se reanudará en casa ajena con ventaja para Algodoneros 

Los meteorólogos advierten que, con el cambio climático, la intensidad de las tormentas que llegan a México podría aumentar en los próximos años, lo que obliga a reforzar la cultura de prevención.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: tormentas Protección Civil México

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Autoridades vigilan la posible tormentas tropical que podría impactar en costas de México/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409091

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx