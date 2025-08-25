Lluvia impide el cuarto en Jalisco

or segunda ocasión en el año, la lluvia interrumpió una victoria parcial de los Algodoneros del Unión Laguna en el Estadio Panamericano, de Zapopan, Jalisco, pero en esta ocasión sí se reanudará el juego con ventaja de los Guindas, en la casa de los Charros.

HOY, TEMPRANO

El cuarto juego de la Serie de Zona tuvo que ser pospuesto ayer, cuando se jugaba la tercera entrada y los Algodoneros tenían ventaja de una carrera por cero, ya que apareció la lluvia para impedir que continuaran las hostilidades en el inmueble jalisciense. Se reanudarán las acciones este lunes a las 17:00 horas, tal y como se encontraba el juego en el momento de la interrupción por lluvia: con los Guindas en ventaja, en la parte baja de la tercera entrada, sin outs, sin corredores en base y con Johneshwy Fargas en la caja de bateo, en la cuenta de dos bolas y un strike.

Laguna está abajo en la serie por 3 juegos a 0, por lo que si llega a perder el duelo que hoy se reanudará, quedarán eliminados de la disputa por el boleto a la final de la Zona Norte, por lo que en las potenciales 7 entradas que disputarán hoy, se estarán jugando la vida. En caso de que los muchachos de José Offerman logren ganar esta tarde, se ajustará el calendario de la serie y el juego 5 se disputaría este martes 26 de agosto, el que si llega a ganar Laguna, hará que el miércoles 27 se convierta en día de viaje y la serie se reanudaría el jueves 28, en el Estadio de la Revolución, con el sexto juego.

VENTAJA TEMPRANA

El yucateco Eduardo Vera inició el juego sobre el montículo por los locales y retiró en orden el primer inning, sin embargo, los Algodoneros lograron hacerle daño durante el segundo rollo, con la única carrera del juego, hasta el momento. Con un out, Jonathan Schoop dio la voz de ataque al negociar base por bolas, siguió Brian O'Grady y pegó una silbante línea de hit contra la barda del jardín derecho, largo sencillo que puso corredores en las esquinas del infield, y enseguida, el veterano Jonathan Villar mostró el colmillo y ejecutó un toque de bola a la izquierda del pitcher, jugada que se convirtió en "squeeze play suicida", pues Villar fue puesto out por el propio lanzador, pero Schoop aprovechó para llegar al pentágono e inaugurar la pizarra.

Por los laguneros abrió juego el derecho Grant Gavin y colgó par de argollas, tuvo problemas en el primer episodio, en el que se le colocaron corredores en segunda y tercera base, pero salió del lío con un tremendo ponche a Mateo Gil, para el tercer out. Gavin retiró en cuatro bateadores la segunda entrada, solamente admitió un hit, pero hizo abanicar a Joshua Fuentes para el tercer out, y fue justo ante su primer rival de la tercera entrada, que la lluvia arreció y en ampáyer Axl Mayer decidió detener las acciones.

Se aplicó el protocolo reglamentario de las tres medias horas como marca la Liga Mexicana de Beisbol, pero la lluvia simplemente no dejó de caer, al contrario, arreció y en ningún momento dio esperanzas de reanudación, hasta que se cumplió el tiempo de espera y se determinó que el juego quedaría pospuesto. Gavin estaba lanzando buen juego, sin embargo, con esta interrupción es poco probable que siga hoy en el montículo, por lo que José Offerman deberá optar por un nuevo lanzador, entre sus opciones están Aldo Montes, Omar Araujo, e inclusive Travis Lakins, quien estaba considerado para abrir el potencial juego 5.