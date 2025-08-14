¿Te muerdes las uñas? Esto significa según la psicología

Un hábito común en algunas personas y que a veces incluso es inconsciente, es el morderse las uñas.

Y es que más allá de ser visto como un mal hábito entre las personas, este comportamiento tiene bastante qué decir, sobre todo en el terreno de la psicología.

Conocido también como onicofagia, se trata de una costumbre que puede derivarse de diversas causas, además de conllevar ciertas consecuencias.

En la psicología, al hábito de morderse las uñas se le considera un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo, cuando este se vuelve un problema significativo.

Expertos en el tema señalan que el hábito de morderse las uñas está altamente relacionado con la forma en que muchos gestionan sus emociones , ya que tanto sentimientos como la ansiedad y el estrés, pueden ser consecuencias del mismo.

TAMBIÉN LEE ¿Qué dice la psicología de las personas que no quieren tener hijos?

En los últimos años, ha incrementado el número de parejas que prefiere no tener hijos

Pablo Ramos Fernández, psicólogo español, señala que el hábito de morderse las uñas puede tratarse de una manifestación externa de una tensión interna que se está gestionando de forma desadaptativa. Según recoge el portal ¡HOLA!.

De acuerdo a Ramos Fernández, la onicofagia es un comportamiento vinculado a la necesidad del ser humano por liberar tensión y también, una manera de 'controlar' emociones que pueden ser incómodas . Básicamente, podría explicarse como una forma inconsciente de autorregular las emociones.

Las situaciones más comunes en las que se da este hábito es cuando enfrentamos nerviosismo, ansiedad, aburrimiento y también perfeccionismo.

El problema es que, con el paso del tiempo, el cerebro asocia el control de dichas emociones a través del acto de morderse las uñas, lo cual puede traer graves consecuencias para las mismas.

Además, el problema escala a otro nivel cuando se actúa inconscientemente, es decir, cuando la persona ya no puede controlar siquiera cuando lo hace y, en muchos casos, es difícil que deje de hacerlo por sí sola.

¿Qué puedo hacer para dejar de morderme las uñas?

Autocontrol

Antes de recurrir a la ayuda de ciertos productos, un método eficiente para dejar de morderse las uñas es el autocontrol o la terapia psicológica, pues es posible dejar este hábito por voluntad propia.

Por supuesto, no quiere decir que sea fácil hacerlo, ya requiere mucha fuerza de voluntad para no continuar mordiéndose las uñas, sea de manera consciente o inconsciente.

Productos amargos sobre la uña

En el caso de que el problema no pueda ser controlado a través de la voluntad propia, se puede recurrir a ciertos productos con sabor amargo.

Y es que especialistas recomiendan colocar sobre las uñas el esmalte con sabor amargo Mordex o el Aloe Vera . Estos poseen un sabor nada agradable para el paladar que puede ayudarnos a no querer poner en contacto los dedos con nuestra boca.

TAMBIÉN LEE ¿Hablas solo? Esto significa según la psicología

Este comportamiento puede ser bastante beneficioso

Uñas postizas

Otra recomendación es recurrir a las uñas postizas.

Es una opción costosa pero muy eficiente, no sólo porque las uñas acrílicas o de porcelana protegerán las tuyas, sino que pueden tener un efecto mental en ti, pues probablemente te la pensaras dos veces al querer morder las uñas cuando recuerdes cuánto dinero pagaste por ellas.

Tiritas adhesivas

Un método económico es usar pequeñas cintas adhesivas que eviten la tentación de morderte las uñas.

Probablemente tendrás que sustituirlas regularmente, además de que tendrás que mantener hidratadas tus uñas y cutículas para evitar resequedad.