Estilo de vida

Psicología

¿Te muerdes las uñas? Esto significa según la psicología

Este hábito dice mucho más de lo que nos imaginamos

Morderse las uñas (ESPECIAL)

Morderse las uñas (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

Un hábito común en algunas personas y que a veces incluso es inconsciente, es el morderse las uñas. 

Y es que más allá de ser visto como un mal hábito entre las personas, este comportamiento tiene bastante qué decir, sobre todo en el terreno de la psicología. 

Conocido también como onicofagia, se trata de una costumbre que puede derivarse de diversas causas, además de conllevar ciertas consecuencias. 

En la psicología, al hábito de morderse las uñas se le considera un trastorno de tipo obsesivo-compulsivo, cuando este se vuelve un problema significativo.

Expertos en el tema señalan que el hábito de morderse las uñas está altamente relacionado con la forma en que muchos gestionan sus emociones, ya que tanto sentimientos como la ansiedad y el estrés, pueden ser consecuencias del mismo. 

¿Qué dice la psicología de las personas que no quieren tener hijos? 
TAMBIÉN LEE ¿Qué dice la psicología de las personas que no quieren tener hijos? 
En los últimos años, ha incrementado el número de parejas que prefiere no tener hijos 

Pablo Ramos Fernández, psicólogo español, señala que el hábito de morderse las uñas puede tratarse de una manifestación externa de una tensión interna que se está gestionando de forma desadaptativa. Según recoge el portal ¡HOLA!.


De acuerdo a Ramos Fernández, la onicofagia es un comportamiento vinculado a la necesidad del ser humano por liberar tensión y también, una manera de 'controlar' emociones que pueden ser incómodas. Básicamente, podría explicarse como una forma inconsciente de autorregular las emociones. 


Las situaciones más comunes en las que se da este hábito es cuando enfrentamos nerviosismo, ansiedad, aburrimiento y también perfeccionismo. 


El problema es que, con el paso del tiempo, el cerebro asocia el control de dichas emociones a través del acto de morderse las uñas, lo cual puede traer graves consecuencias para las mismas. 


Además, el problema escala a otro nivel cuando se actúa inconscientemente, es decir, cuando la persona ya no puede controlar siquiera cuando lo hace y, en muchos casos, es difícil que deje de hacerlo por sí sola. 


¿Qué puedo hacer para dejar de morderme las uñas? 


Autocontrol 


Antes de recurrir a la ayuda de ciertos productos, un método eficiente para dejar de morderse las uñas es el autocontrol o la terapia psicológica, pues es posible dejar este hábito por voluntad propia. 


Por supuesto, no quiere decir que sea fácil hacerlo, ya requiere mucha fuerza de voluntad para no continuar mordiéndose las uñas, sea de manera consciente o inconsciente. 


Productos amargos sobre la uña 


En el caso de que el problema no pueda ser controlado a través de la voluntad propia, se puede recurrir a ciertos productos con sabor amargo. 


Y es que especialistas recomiendan colocar sobre las uñas el esmalte con sabor amargo Mordex o el Aloe Vera. Estos poseen un sabor nada agradable para el paladar que puede ayudarnos a no querer poner en contacto los dedos con nuestra boca. 

¿Hablas solo? Esto significa según la psicología  
TAMBIÉN LEE ¿Hablas solo? Esto significa según la psicología  
Este comportamiento puede ser bastante beneficioso 

Uñas postizas 


Otra recomendación es recurrir a las uñas postizas.


Es una opción costosa pero muy eficiente, no sólo porque las uñas acrílicas o de porcelana protegerán las tuyas, sino que pueden tener un efecto mental en ti, pues probablemente te la pensaras dos veces al querer morder las uñas cuando recuerdes cuánto dinero pagaste por ellas. 


Tiritas adhesivas  


Un método económico es usar pequeñas cintas adhesivas que eviten la tentación de morderte las uñas.


Probablemente tendrás que sustituirlas regularmente, además de que tendrás que mantener hidratadas tus uñas y cutículas para evitar resequedad. 


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: psicología salud mental morderse las uñas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Morderse las uñas (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406433

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx