Taxista le roba medidor de la CFE a usuario por no pagar el viaje

No hay nada peor que ofrecer un servicio o producto y que no te paguen por él. Ante el escenario cada persona reacciona diferente. En el caso de los conductores de taxis de aplicación, hay quienes no dejan de tocar el claxon hasta que les paguen o quienes tristes y molestos se retiran y dejan una mala calificación al usuario. Sin embargo, para un taxista de aplicación, la mejor venganza para un usuario que no pago su viaje, fue robarle el medidor de la CFE.

Taxista se vuelve viral tras robar medidor de la CFE luego de que un usuario no pagará su viaje

La historia salió a la luz en un grupo de Facebook donde el conductor, quien se identificó como ‘Jorge’, compartió la experiencia con otros choferes. Según relató, un usuario se negó a pagar el viaje y, en represalia, el taxista sustrajo el medidor de la luz de la vivienda del pasajero.

Por si fuera poco, el taxista publicó fotos de la fachada de la casa y el medidor acomodado en el asiento del auto, prueba que, más que respaldo moral, dejó más evidencia en su contra. La historia fue cubierta por medios locales y ahora se ha vuelto viral en redes sociales, pues la venganza podría salirle muy cara.

Chofer expone a usuario que no pagó viaje y queda expuesto por cometer delito. [Especial]

Castigo por robo o daño del medidor de la CFE

Robar o dañar un medidor de la CFE es un delito que se paga con carcel o con una multa de hasta 50 mil pesos. Y es que, según dicta el artículo 140 del Código Penal Federal:

“Se impondrá pena de 2 a 20 años de prisión y multa de mil a 50 mil pesos, al que dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal, órganos constitucionales autónomos o sus instalaciones”.

Además, el artículo 254 establece sanciones específicas para la sustracción de instalaciones eléctricas: tres a 10 años de cárcel y hasta 113 mil 140 pesos de multa. Por lo que, la perdida de 265 pesos del conductor de aplicación podría acabar en una estadía larga en prisión o una multa millonaria.

Los hechos ocurrieron en la colonia Cumbres de Santa Catarina en Monterrey. Hasta el momento, ni las autoridades de la localidad o la CFE han emitido alguna declaración al respecto. La medida del chofer nos hace recordar que a veces seguir nuestros impulsos no es la respuesta.