Stephen King vuelve a las librerías con 'No tengas miedo'

Stephen King lo ha vuelto a hacer. Unos de los autores más prolíficos y con mayores ventas de la actualidad, ha retornado al oficio y publicado la novela No tengas miedo (Plaza Janés, 2025) que, según la propia editorial, “es una de las novelas más ambiciosas y propulsivas de King protagonizada por la querida detective Holly Gibney y con un dinámico elenco de personajes nuevos”.

Como bien sabrán los fanáticos de Stephen King, la detective Holly Gibney apareció por vez primera en la trilogía de Bill Hodges, conformada por las novelas Mr. Mercedes (2014), Quien pierde paga (2015) y Fin de guardia (2016). También lo hizo como personaje secundario en El visitante (2018) y como protagonista en la novela corta La sangre manda (2020). Otras aparición suya se registra en Holly (2023).

En No tengas miedo, Holly Gibney es la persona con quien la detective Izzy Janes acude luego de recibir una carta en el Departamento de Policía de Buckeye City, donde alguien le advierte que matará a trece personas inocentes y una culpable.

Al mismo tiempo, Kate McKay, reconocida activista por los derechos de la mujer, se embarca en una gira de conferencia. Atrae a seguidores y detractores, entre ellos alguien que se pone vehemente a sus mensajes y lanza ataques a sus eventos. Al principio, el agresor no ocasiona daños mayores, pero poco a poco sus ataques suben de nivel y se contacta a Holly Gibney para que cuide de Kate McKay.

“Con un fascinante elenco de personajes conocidos y nuevos, estos dos hilos narrativos se unen en un tapiz escalofriante y espectacular del que solo un narrador como Stephen King podría ser capaz”, se agrega en la sinopsis.

Es así como No tengas miedo se convierte en una mezcla interesante para los fieles seguidores del autor: una novela potente con una heroína muy querida, un thriller desbordado de acción, un texto que tiene todas las características necesarias para convertirse en un clásico de superventas.

Lo ha escrito también el crítico Juan Carlos Galindo, del periódico El País: “Cuando Stephen King se mete en el género, está a la altura de los clásicos. Con Holly ha vuelto a regalarnos una excelente novela”.

Autor de bestsellers que han alcanzado la gloria cinematográfica como It (1986) o El resplandor (1977), Stephen King ha obtenido condecoraciones como los premios PEN American Literary Service Award en 2018, National Medal of Arts en 2014 y National Book Foundation Medal for Distinguished Contribution to American Letters en 2003.

La nueva novela de King ya se encuentra disponible en las principales librerías de México.