Sobrevive al calor con este suero casero fácil de preparar

La Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones ante las altas temperaturas, cuya cifra en la Laguna ha alcanzado los 35 grados centígrados. Entre ellas, mantener una buena hidratación se considera una de las prioritarias.

En condiciones ambientales intensas, el cuerpo tiende a sudar más, lo que ocasiona una pérdida importante de líquido. Cuando esta pérdida es sustancial, beber un suero puede ayudar a reponer los líquidos y electrolitos perdidos. Estos últimos son minerales clave para todas las funciones del cuerpo.

Los sueros de rehidratación oral contienen agua, sales minerales y azúcares que permiten regular las funciones del organismo y ayudan a evitar la deshidratación. Sin embargo, en ciertos casos, una preparación casera puede hacerle frente al mismo tiempo que se evita consumir productos del mercado con un alto contenido de edulcorantes, así como de azúcares añadidos.

Pero, ¿por qué es peligroso el alto contenido de azúcar en los sueros? Sucede que el cuerpo posee un umbral renal de glucosa (RTG) de entre 180 a 200 mg/dL (10-11 mmol/L) en personas sanas. De sobrepasarlo, el riñón no podrá reabsorberla completamente y la desechará en la orina, lo que resulta contraproducente ya que favorece la deshidratación, según indica un artículo publicado en SciendeDirect.

¿Cómo preparar un suero casero?

En casos de deshidratación leve suele ocurrir una pérdida de sodio solamente, por lo que un suero casero será útil para recuperarse. No obstante, no debe usarse en casos de deshidratación moderada a grave, puesto que será necesario reponer minerales específicos que un suero casero no puede proporcionar, según refiere la especialista Ángela Hernández para Conecta. Además, no debe sustituirse como agua.

Para prepararlo mezcla un litro de agua potable, una cucharada de azúcar, una cucharadita de bicarbonato y una pizca de sal de mar. Si deseas añadirle un toque de sabor puedes optar por añadir hojas de menta, un poco de agua de coco o dos rebanadas de sandía.

