La enfermedad silenciosa que ataca al hígado

Durante el último cuatrimestre del 2024, se reportaron más de 50 casos de hepatitis A tan sólo en La Laguna de Durango, una enfermedad endémica donde el hígado se inflama. Si bien, desde 2015 y 2017 existe una tendencia a la baja en el número de casos anuales en México, hubo un leve repunte en 2019.

¿Qué causa la hepatitis?

Se trata de una infección generalmente causada por los virus de la hepatitis. " La hepatitis viral es una de las enfermedades infecciosas más extendidas y graves del mundo ", describe el Instituto Nacional de Salud Pública. Los virus de la hepatitis son una familia viral que provoca una infección donde el hígado se inflama, y se clasifican en A, B, C, D y E.

El National Instituto of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases comparte la forma de transmisión de las infecciones según el tipo de virus que lo provoque:

Hepatitis A y E. Suelen transmitirse a través del contacto con alimentos o agua contaminados por heces de una persona infectada. También es posible contraer hepatitis E tras consumir carne poco cocida de mariscos, cerdo o venado. En su mayoría, ambos virus causan infecciones de corta duración (agudas).

Hepatitis B, C y D. Se transmiten a través del contacto con la sangre de una persona infectada. La hepatitis B y D también se pueden transmitir mediante el contacto con otros líquidos corporales: al tener relaciones sexuales sin protección o al compartir agujas o cuchillas de afeitar, por ejemplo. Pueden causar tanto infecciones agudas como crónicas.

TAMBIÉN LEE Metapneumovirus humano, ¿qué es y cómo se transmite?

Recientemente se ha reportado el incremento de brotes de virus respiratorios en China, entre ellos el metapneumovirus humano.

Ciertos virus pueden ser mortales

La infección por virus de la hepatitis B, C y D, pueden tornarse crónica y es posible que fallezca por cáncer de hígado, insuficiencia hepática o cirrosis, sin embargo, la detección temprana puede llevar a un tratamiento oportuno que reduzca las complicaciones. En la hepatitis A y E, las personas pueden recuperarse por completo sin tratamiento, mientras que los pacientes con hepatitis C pueden recuperarse por completo, aunque también puede desarrollar cirrosis hepática sin presentar síntomas, señala la Organización Panamericana de la Salud.

El exceso de alcohol también es una causa

Además de la hepatitis viral, existen otras causas de dicha enfermedad. Por ejemplo, el exceso de alcohol puede conducir a una hepatitis alcohólica, mientras que ciertos venenos, medicamentos, productos químicos o suplementos provocan hepatitis tóxica. También existe la hepatitis autoinmune, donde el sistema inmunitario ataca el hígado.

TAMBIÉN LEE ¿Qué significa tener la lengua blanca? | Remedios caseros para eliminarla

Nueve de cada 10 mexicanos padecen alguna afección bucal, Secretaría de Salud.

La mayoría de las personas no presentan síntomas

Medline Plus señala que es posible que ciertas personas no presenten síntomas y, por lo tanto, no sepan que están infectadas. En caso de presentarse, los síntomas incluyen fiebre, fatiga, pérdida de apetito, dolor abdominal y orina oscura. También lo son las heces de color arcilla, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos o Ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y los ojos.

¿La hepatitis se puede evitar?

La clave está en la prevención a excepción de la hepatitis autoinmune, mencionan especialistas. Actualmente, la hepatitis es un problema de salud pública, por lo que la Secretaría de Salud emite algunas recomendaciones para evitar el contagio de hepatitis: