Santos rechaza la tercera oferta de Corinthians; el club de Brasil pide ayuda a la FIFA

Corinthians no se encuentra en sus mejores momentos económicos, pues mantiene su deuda ante Santos Laguna mientras que, ante la negativa que ha mostrado la directiva Guerrera con las ofertas hechas por el "Timao", recurrieron a la FIFA para que los ayudaran.

Un nuevo capítulo de esta novela protagonizada por Corinthians y Santos Laguna se dio a conocer este martes con respecto a la deuda que mantiene el club brasileño por el traspaso de Félix Torres en 2024, adeudo que asciendo a 6.145 millones de dólares y que le urge pagar al "Timao" si busca amarrar un fichaje en próximos días.

El mercado de fichajes en la Primera División de Brasil está próximo a terminar, específicamente el 30 de agosto, de manera que los equipos participantes se encuentran afinando sus negociaciones para cerrar la ventana de traspaso exitosamente; en lo que concierna a Corinthians, el club ya apalabró un refuerzo pero necesitan liquidar su deuda.

Santos rechaza una vez más la oferta de Corinthians; lanzan contrapropuesta

Anteriormente se dieron a conocer los intentos que hizo Corinthians para saldar su deuda, primeramente ofrecieron 30% del adeudo y el resto en pagos parciales, luego el 50% hasta escalar al 70%, siendo esta la propuesta más reciente y que la directiva Guerrera declinó.

Ante el futuro incierto de la deuda, Santos presentó una contrapropuesta donde solamente aceptarán el 90% del pago de forma inmediata y el 10% restante en cuotas parciales, siendo esta la única manera de que Corinthians pueda asegurar un fichaje antes del 30 de agosto y que ya se encuentran analizando, según lo informado por el periodista Luis Fabiani.

Agustín Anello; el fichaje apalabrado de Corinthians

De igual manera, se informó que el Corinthians recurrió a la FIFA para pedirles ayuda con las negociaciones ante la intransigencia que mantiene Santos.

Mientras tanto, el fichaje que se encontraría apalabrado para llegar al "Timao" es Agustín Anello, delantero uruguayo que juega en la Primera División de su país con el Boston River y cuyo costo es de solo 800 mil euros, por lo que en próximos días se puede dar una resolución definitiva.