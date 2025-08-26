Santos buscará romper una racha negativa de tres años contra Tigres; ¿Qué estadística es?

Santos enfrentará a los felinos en calidad de locales este fin de semana, no obstante, los resultados recientes en su duelo contra Tigres no han sido los más favorables, pues el conjunto Guerrero arrastra una terrible racha que continúa en acecho e intentarán romper este sábado.

Los Guerreros continúan preparándose en la semana para su duelo ante Tigres en calidad de locales, una rivalidad que si bien, no es considerada un clásico, invoca nostalgia en los aficionados verdiblancos con respecto a las Liguillas disputadas anteriormente y la remontada de Oribe Peralta en menos de 5 minutos en aquella semifinal del Clausura 2012.

Sin embargo, de un tiempo para acá los resultados no han sido favorables para el conjunto Guerrero, la falta de goles, las ideas poco claras en la cancha y las derrotas al hilo han provocado que aquellos recuerdos positivos que conservan los fanáticos se conviertan en un posible miedo a que Santos vuelva a ser goleado.

¿Qué racha negativa busca romper Santos próximamente contra Tigres?

El Territorio Santos Modelo fue el recinto donde se celebró aquella histórica remontada que disparó la importancia de un jugador como Oribe Peralta, hoy es una situación muy distinta, pues la principal ausencia que arrastran los Guerreros son los goles.

Santos Laguna no ha podido anotarle a Tigres en la cancha del estadio Corona desde el Clausura 2022, más de tres años, en aquel partido disputado el marcador terminó en empate a un gol, siendo Brian Lozano el último jugador que le metió un tanto a los felinos en calidad de local.

Santos no le ha podido ganar un partido a Tigres desde 2021

Con respecto a resultados, la situación empeora, pues la última vez que los Guerreros vencieron a los universitarios fue en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2021 dos goles por uno, cabe recalcar que Santos jugó de local.

A partir de esa fecha, los marcadores han dado por ganador a Tigres, quienes acumulan 19 goles a favor desde la Liguilla del Apertura 2021 hasta el Clausura 2025, mientras que Santos solamente registra tres anotaciones en su haber.