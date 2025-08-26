Deportes Santos Laguna Fórmula 1 futbol amateur Checo Pérez Club San Isidro

Santos Laguna

Santos buscará romper una racha negativa de tres años contra Tigres; ¿Qué estadística es?

Este fin de semana, el conjunto Guerrero recibirá a los felinos como parte de la jornada 7

Santos buscará romper una racha negativa de tres años contra Tigres; ¿Qué estadística es?

Santos buscará romper una racha negativa de tres años contra Tigres; ¿Qué estadística es?

EL SIGLO

Santos enfrentará a los felinos en calidad de locales este fin de semana, no obstante, los resultados recientes en su duelo contra Tigres no han sido los más favorables, pues el conjunto Guerrero arrastra una terrible racha que continúa en acecho e intentarán romper este sábado.

Los Guerreros continúan preparándose en la semana para su duelo ante Tigres en calidad de locales, una rivalidad que si bien, no es considerada un clásico, invoca nostalgia en los aficionados verdiblancos con respecto a las Liguillas disputadas anteriormente y la remontada de Oribe Peralta en menos de 5 minutos en aquella semifinal del Clausura 2012.

Sin embargo, de un tiempo para acá los resultados no han sido favorables para el conjunto Guerrero, la falta de goles, las ideas poco claras en la cancha y las derrotas al hilo han provocado que aquellos recuerdos positivos que conservan los fanáticos se conviertan en un posible miedo a que Santos vuelva a ser goleado.

¿Qué racha negativa busca romper Santos próximamente contra Tigres?

El Territorio Santos Modelo fue el recinto donde se celebró aquella histórica remontada que disparó la importancia de un jugador como Oribe Peralta, hoy es una situación muy distinta, pues la principal ausencia que arrastran los Guerreros son los goles.


Santos Laguna no ha podido anotarle a Tigres en la cancha del estadio Corona desde el Clausura 2022, más de tres años, en aquel partido disputado el marcador terminó en empate a un gol, siendo Brian Lozano el último jugador que le metió un tanto a los felinos en calidad de local.


Santos no le ha podido ganar un partido a Tigres desde 2021


Con respecto a resultados, la situación empeora, pues la última vez que los Guerreros vencieron a los universitarios fue en los Cuartos de Final de Ida del Apertura 2021 dos goles por uno, cabe recalcar que Santos jugó de local.


A partir de esa fecha, los marcadores han dado por ganador a Tigres, quienes acumulan 19 goles a favor desde la Liguilla del Apertura 2021 hasta el Clausura 2025, mientras que Santos solamente registra tres anotaciones en su haber.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Tigres Santos Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Santos buscará romper una racha negativa de tres años contra Tigres; ¿Qué estadística es?


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409445

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx