Deportes Checo Pérez Santos Laguna Club San Isidro US Open 2025 Liga MX

Santos Laguna

Santos Laguna: Guerreros se preparan para visita de Tigres

Esperan recibir a los Tigres la tarde del sábado en casa

Las prácticas albiverdes en TSM serán matutinas hasta el jueves. (Cortesía)

Las prácticas albiverdes en TSM serán matutinas hasta el jueves. (Cortesía)

HUMBERTO VÁZQUEZ FRAYRE

Santos Laguna volvió a los entrenamientos en el TSM, para preparar su próximo compromiso del Apertura 2025 en la Liga MX. Recibirá el sábado por la tarde-noche en el Estadio Corona, a los Tigres UANL.

Luego de la derrotada del pasado viernes en la frontera chihuahuense ante los Bravos del FC Juárez, los Guerreros volvieron a la Comarca, para entrenar el sábado en el Territorio Santos Modelo (TSM), mientras que el domingo, lo dedicaron a la recuperación.

De martes a jueves, los pupilos del técnico español Francisco Rodríguez, sostendrán prácticas matutinas, mientras que el viernes, será vespertina, para así cerrar preparación para el choque ante los felinos.

En cuanto fue a la práctica de ayer, la escuadra santista realizó trabajos técnico-tácticos enfocados a la organización defensiva y posesión de balón.

Hoy, los medios de comunicación tendrán la posibilidad de observar la práctica.


Con su anotación ante los Bravos, el colombiano Cristian Dájome es el cuarto jugador con mayor cantidad de goles anotados, con un total de 3. Se encuentra a tres de distancia del líder de máximo romperredes, el brasileño nacionalizado italiano Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis.


El zaguero cafetalero Kevin Balanta, es el líder de cabeceos en área propia con 19, así como de balones ganados en área propia con 34. El capitán santista José Javier Abella, es el líder de rechaces con 50.


En cuanto al guardameta santista Carlos Acevedo, es el cuarto guardameta con mayor cantidad de atajadas con 21, aunque insuficiente para llenarle el ojo al actual estratega nacional, Javier ‘El Vasco’ Aguirre.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Deportes

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Santos Laguna

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Deportes
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Las prácticas albiverdes en TSM serán matutinas hasta el jueves. (Cortesía)



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409340

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx