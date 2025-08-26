Santos Laguna: Guerreros se preparan para visita de Tigres

Santos Laguna volvió a los entrenamientos en el TSM, para preparar su próximo compromiso del Apertura 2025 en la Liga MX. Recibirá el sábado por la tarde-noche en el Estadio Corona, a los Tigres UANL.

Luego de la derrotada del pasado viernes en la frontera chihuahuense ante los Bravos del FC Juárez, los Guerreros volvieron a la Comarca, para entrenar el sábado en el Territorio Santos Modelo (TSM), mientras que el domingo, lo dedicaron a la recuperación.

De martes a jueves, los pupilos del técnico español Francisco Rodríguez, sostendrán prácticas matutinas, mientras que el viernes, será vespertina, para así cerrar preparación para el choque ante los felinos.

En cuanto fue a la práctica de ayer, la escuadra santista realizó trabajos técnico-tácticos enfocados a la organización defensiva y posesión de balón.

Hoy, los medios de comunicación tendrán la posibilidad de observar la práctica.

Con su anotación ante los Bravos, el colombiano Cristian Dájome es el cuarto jugador con mayor cantidad de goles anotados, con un total de 3. Se encuentra a tres de distancia del líder de máximo romperredes, el brasileño nacionalizado italiano Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis.

El zaguero cafetalero Kevin Balanta, es el líder de cabeceos en área propia con 19, así como de balones ganados en área propia con 34. El capitán santista José Javier Abella, es el líder de rechaces con 50.

En cuanto al guardameta santista Carlos Acevedo, es el cuarto guardameta con mayor cantidad de atajadas con 21, aunque insuficiente para llenarle el ojo al actual estratega nacional, Javier ‘El Vasco’ Aguirre.