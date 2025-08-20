Coahuila Saltillo AHMSA Monclova Coahuila Intoxicaciones

Saltillo

Saltillo, Coahuila destaca entre las 250 ciudades inteligentes con innovación tecnológica

De acuerdo con un análisis realizado por ThoughtLab, Saltillo destaca como ciudad inteligente por planes de desarrollo urbano a futuro.

Saltillo destaca como ciudad inteligente en análisis a nivel mundial. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Saltillo, Coahuila, se encuentra dentro de las 250 ciudades inteligentes de un análisis que engloba a 78 países del mundo, realizado por ThoughtLab. La firma de asesoramiento en transformación digital trabajó en colaboración con Axis Communications, Deloitte, FTI Consulting, GM, Intel, ITRON, ServiceNow y  Wireside Communications para analizar el progreso en la implementación de los planes de desarrollo urbano de cara al futuro.

La información mostró que México cuenta con 4 ciudades inteligentes, que avanzan con innovación y tecnología al futuro.

¿Cuáles son las cuatro ciudades inteligentes que tiene México, según análisis?

Aunque ninguna de las ciudades mexicanas se posiciona cerca de los primeros 50 lugares, el reporte realizado de ThoughtLab destaca a Saltillo, Ciudad de México, Monterrey y Puebla como centros clave de innovación y planificación sostenible.



Las cuatro ciudades del país han implementado tecnologías emergentes y políticas orientadas al desarrollo resiliente.

¿Qué destaca a Saltillo como ciudad inteligente?


En el caso particular de Saltillo, está adoptando modelos de planificación urbana sostenible, integrando estrategias de crecimiento ordenado y tecnología para enfrentar los desafíos del futuro.




Monterrey, por otro lado, destaca al integrar la inteligencia artificial en la seguridad pública, optimizando así los recursos policiales y el tiempo de respuesta ante una emergencia. 


Otros datos a considerar en el análisis de ThoughtLab


A nivel global, el reporte muestra una gran preocupación en varios países por el cambio climático, la salud pública y mental; así como la escasez de vivienda.


A estos retos se suma la crisis de refugiados que existe en diferentes partes del mundo, pues se estima que más de 100 millones de personas han sido desplazadas por conflictos recientes; lo que aumenta una presión adicional a todas las ciudades receptoras, complicando problemas ya existentes.

Las medidas que están tomando estas ciudades no solamente tienen un impacto a futuro, de acuerdo con ThoughtLab, estas ya son consideradas ciudades más seguras, saludables y sostenibles; pues superan a las de menor desarrollo en aspectos tan esenciales como seguridad, salud, tráfico y contaminación.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Saltillo Coahuila Ciudades inteligentes

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
