Saltillo ya tiene “Sitios Seguros”; arranca el alcalde este programa

Este martes, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz Gonzalez, arrancó el programa Sitios Seguros, el cual brindará atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en todos los sectores de la ciudad.

Durante el acto, el municipe saltillense reveló que se contará con el apoyo de 155 establecimientos como tiendas, comercios, restaurantes, boutiques y tiendas de conveniencia, así como 35 centros comunitarios, distribuidos en los sectores sur, oriente, poniente, Distrito Centro y norte, debidamente identificados con una calcomanía.

Explico que los 155 Sitios Seguros brindarán prevención, atención y canalización inmediata a mujeres que sean víctimas de violencia física o verbal, acoso, hostigamiento o cualquier situación de riesgo, asegurando el acceso a la justicia, la protección efectiva y el apoyo psicosocial.

“La seguridad de las mujeres es prioridad. Nuestro agradecimiento a quienes se sumaron al programa de Sitios Seguros, que viene a contribuir al esfuerzo del gobernador Manolo Jiménez con los Puntos Violeta para que las mujeres tengan una atención oportuna. En Saltillo y Coahuila las mujeres no están solas”, afirmó.

Destacó que también, a través de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se cuenta con la primera línea de emergencia a favor de las mujeres, que es la Línea Violeta (800 846 53 82) disponible 24/7 los 365 días del año, enlazada directamente al C2 donde se comunicarán directamente con la patrulla más cercana.

Mencionó que el programa Sitios Seguros se lleva a cabo a través del Instituto Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Dirección de Distrito Centro.

Por su parte, Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, dio a conocer que se capacitó a los 155 establecimientos para identificar señales de riesgo, activar protocolos de atención inmediata, brindar contención básica, apoyo inicial y contactar a las autoridades para el acompañamiento.

“El objetivo es garantizar una atención adecuada y oportuna ante situaciones de emergencia o vulnerabilidad, y para ello se estableció una coordinación directa con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual brindará atención inmediata en los casos reportados”, expuso.

Añadió que en ese sentido, se creó un grupo de comunicación directa vía WhatsApp, integrado por personal de la Comisaría y representantes de los establecimientos participantes, lo cual permite que los llamados de auxilio se atiendan en tiempo real y se actúe con prontitud para resguardar a la persona afectada y acompañarla a la instancia correspondiente para recibir atención legal y psicosocial.

Durante la presentación del programa Sitios Seguros estuvieron presentes, María del Mar Arroyo Peart, síndica secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables e Igualdad; Maribel Rodríguez Ramírez, subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres en representación de Mayra Lucila Valdés González, secretaria de las Mujeres; Teresita Barrientos Narváez, en representación de Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila; Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana; y Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.