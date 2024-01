Ciudades inteligentes del 2024

Las tendencias arquitectónicas para el 2024 conjugan un delicado equilibrio entre sostenibilidad y tecnología. Muchos son los proyectos que se tienen planeados para el próximo año y que cumplen con esa característica, pero tres destacan por tratarse, más allá de diseños urbanos, de ciudades enteras construidas desde cero: Sindalah, en Arabia Saudita; Nusantara, en Indonesia, y Woven City, en Japón.

SINDALAH

Este destino vacacional pretende revolucionar el turismo de lujo. La isla, de aproximadamente 840 mil metros cuadrados de superficie, es “un lugar donde el realce de la naturaleza se encuentra con el diseño responsable, la tecnología avanzada y la arquitectura inspiradora”, asegura el sitio web oficial.

Ubicada en un lugar privilegiado del Mar Rojo, Sindalah posee un clima benigno todo el año y paisajes naturales paradisíacos, y brindará la oportunidad de sumergirse en uno de los arrecifes de coral más bellos del mundo, que alberga más de 600 especies nativas.

Entre los servicios que ofrecerá se encuentran el hospedaje ultrapremium en hoteles, villas o apartamentos; un club de yates; un campo de golf con certificación ecológica; clubes deportivos y de playa, con acceso a servicios de spa y de bienestar; 51 tiendas de lujo, 38 ofertas gastronómicas y eventos exclusivos de todo tipo a lo largo del año.

La arquitectura está a cargo del despacho de Luca Dini, especializado en diseño urbano y de yates. La tecnología estará integrada en cada estructura, por ejemplo, con techos kinéticos o pilares interactivos. La economía circular (basada en la reparación, reutilización y reciclaje de productos) y la energía renovable también son partes clave de la isla. Inicialmente la electricidad será generada por paneles solares, pero más adelante se tiene planeado que se produzca en la planta hidroeléctrica de NEON, el megaproyecto del que Sindalah formará parte.

NEON, con un costo aproximado de 500 mil millones de dólares, es un área urbana futurista que comprenderá una ciudad de un millón de habitantes, una zona de desarrollo industrial y varios destinos turísticos de lujo, de los cuales Sindalah será el primero en estar listo para recibir visitantes.

NUSANTARA

Yakarta, la actual capital de Indonesia, se encuentra en un 40 por ciento por debajo del nivel del mar y cada año se hunde siete centímetros más, por lo que las inundaciones son frecuentes. Además, se enfrenta a problemas de contaminación y sobrepoblación, con más de 10 millones de habitantes.

Render de Nusantara. magen: AFP

Como solución a este caos y con miras a potenciar una nueva era de desarrollo económico sostenible en el país, el presidente Joko Widodo impulsó la construcción de una nueva capital: Nusantara, una ciudad inteligente y ecológica en la isla de Borneo.

Esta nueva zona urbana se asentará sobre un territorio de 250 mil hectáreas; su tamaño será cuatro veces mayor que el de Yakarta. Contará con características resistentes a las inclemencias del clima, como sistemas para evitar inundaciones, y toda la energía provendrá de fuentes renovables. Además, se espera que el 80 por ciento de la movilidad se haga a través de transporte público (de cero emisiones), bicicleta o a pie.

La futura capital se proyecta como un polo importante de investigación y de crecimiento industrial, enfocado en la economía verde. Para ello, el gobierno ofrecerá exenciones de impuestos a las empresas que decidan instalarse en Nusantara. Actualmente ya hay negociaciones en torno a la explotación de los ricos yacimientos de níquel en Indonesia para la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, sector en el que el país podría ser potencia.

El proyecto tendrá un costo estimado de 32 mil millones de dólares. Se estima que esté completo para el 2045, pero será inaugurado como capital en 2024, cuando reciba a sus primeros habitantes: trabajadores de construcción, personal de defensa y servidores públicos. Ese mismo año se comenzará a construir la nueva sede de la Universidad de Indonesia, así como centros de salud de alto nivel.

WOVEN CITY

Woven City es un prototipo de ciudad inteligente impulsado por la fabricante de automóviles Toyota. Se trata de un laboratorio viviente cuyo objetivo principal será llevar la movilidad urbana a un nuevo nivel, integrando otras herramientas para crear un ambiente totalmente enfocado en el bienestar de la población.

El lugar estará inicialmente habitado por dos mil “inventores”, entre los que se encontrarán trabajadores tanto de la compañía japonesa como de empresas asociadas, emprendedores con proyectos innovadores y residentes regulares que se encargarán de dar retroalimentación de los desarrollos tecnológicos que les sean dados a probar.

La arquitectura de Woven City estará a cargo del danés Bjarke Ingels, quien ya ha diseñado espacios para albergar mentes creativas, como la sede de Google en Mountain View. Todos los edificios de la ciudad nipona estarán construidos mayormente de madera, para reducir al máximo la huella de carbono, y se equiparán con celdas fotovoltáicas.

Render de Woven City. Imagen: Bjarke Ingels Group

Las vialidades estarán divididas en cuatro: un camino para vehículos autómatas, uno para vehículos personales (como bicis y motocicletas), uno para peatones y uno para el transporte de bienes; este último será subterráneo. Cabe mencionar que los sistemas de movilidad que se pondrán a prueba en la urbe también abarcan la logística de, por ejemplo, alimentos o suministro energético.

Por su parte, los hogares contarán con inteligencia artificial para monitorear la salud de las personas y atender sus necesidades. Woven City poseerá también un sistema inteligente que administrará datos de la ciudad y podrá comunicarse con otras urbes que también cuenten con esta plataforma digital.

Este proyecto al pie del Monte Fuji, cuya primera fase se completará en el verano de 2024, pretende ser un ecosistema para desarrollar el tipo de tecnología que habrá de replicarse en las ciudades del futuro.

DEMASIADO BUENO PARA SER CIERTO

Sin embargo, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, sobre todo si raya en lo utópico, es porque probablemente tenga ciertas flaquezas. Las ciudades inteligentes construidas desde cero tienen bastantes detractores en el mundo del urbanismo. De hecho, ya hay algunas que no han alcanzado el éxito deseado, como Songdo, en Corea del Sur, que no ha logrado completar su capacidad de 170 mil habitantes. No solo está medio vacía, sino que la experiencia de estar ahí es descrita como fría, impersonal y aburrida.

El estratega urbano Boyd Cohen atribuye este resultado a que las ciudades levantadas “de la nada” carecen de una cultura con la que las personas puedan identificarse. Considera que una aproximación más realista sería integrar la tecnología a sitios ya existentes, como se ha hecho en Singapur, Barcelona o Londres.

Además, a pesar de que la sostenibilidad es uno de los principales objetivos de este tipo de proyectos, la realidad es que muchos activistas medioambientales han detectado que estas utopías adolecen de consideración hacia los ecosistemas donde se establecen.

En el caso de Nusantara, se señala que su construcción puede provocar grandes afectaciones a los bosques de Borneo y poner en peligro a varias especies, sin mencionar que no será una solución definitiva para los problemas que ya enfrenta Yakarta.

En cuanto a NEON, los expertos afirman que sus ambiciones son poco realistas. Además, se han reportado casos de explotación laboral y se tiene registro del desplazamiento forzado y ejecución de miembros de la tribu howeitat, a quienes despojarán de sus tierras para instalar este asentamiento urbano.

Solo el tiempo revelará qué tanto impacto tienen estos megaproyectos, tanto negativo como positivo.