Reportan interés de Monterrey para fichar a James Rodríguez si no renueva con León

El contrato de James Rodríguez con el junto esmeralda termina a finales de este año, asimismo, el propio jugador confesó que hay incertidumbre sobre su renovación, de modo que podría salir del Club León y de México también.

James Rodríguez, uno de los fichajes más mediáticos e internacionales que se han dado en la Liga MX, continúa demostrando su buen nivel con el conjunto esmeralda siendo su capitán, no obstante, ante una posible no renovación de su contrato, sus días con los "Panzas Verdes" estarían contados.

"Hasta ahora no han dicho nada (sobre renovar), faltan tres o cuatro meses, pero yo siempre digo que un club tiene que estar por encima de cualquier jugador, de cualquier nombre, ya se hablará de eso, sino tienen la idea de poder seguir, pues tomaré otro camino", dijo en una entrevista con FOX.

¿De León a Monterrey? Reportan interés de Rayados para traer a James Rodríguez

En base a lo anterior, diversos rumores se dispararon sobre su futuro en México, según reportó el medio "RG La Deportiva", el cual lleva un seguimiento continuo de lo que pasa en Rayados, la directiva de Monterrey estaría interesada en llevar a James Rodríguez al conjunto regiomontano en caso de que no renueve con León.


Además de la fortaleza financiera que posee Rayados, uno de los factores que facilitaría su llegada sería la mancuerna que podría formar con Sergio Ramos, excompañero de James Rodríguez en su etapa en el Real Madrid, asimismo, aseguraron que la oferta que pretende presentar Monterrey sería mejor que la que actualmente percibe con León.


León; un equipo que se apagó poco a poco y fue excluido del Mundial de Clubes


León no ha vivido los mejores momentos en la Liga MX, anteriormente en las primeras jornadas del Clausura 2025, los "Panzas Verdes" se consagraban como superlíderes hasta que su rendimiento en la cancha decayó gradualmente hasta bajar a la sexta posición y ser eliminados en Cuartos de Final de Liguilla ante Cruz Azul.


Luego de su amargo final el torneo pasado, León fue excluido del Mundial de Clubes por temas de multipropiedad con Pachuca, una ilusión que tenía James Rodríguez y que hizo saber en su llegada a México, actualmente los esmeraldas se encuentran en el noveno lugar del Apertura 2025 con actuaciones cuestionables pero estables.


               
               


               

               
               

               
               
               
